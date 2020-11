BREZPLAČNA aplikacija Lumea s priročnim osebnim pomočnikom

Aplikacija Lumea je brezplačno na voljo za prenos in ponuja edinstveno in prilagojeno izkušnjo IPL – samo za vas. To je vaš osebni pomočnik, ki skrbi, da izkoristite vse prednosti svojega aparata Lumea in s pravilno uporabo dosežete dolgotrajne učinke. Aplikacija vam pomaga ustvariti prilagojen urnik posegov za posamezen del telesa ter nudi namige in nasvete med vsakim posegom. Le redno morate spremljati aplikacijo in tako ostati na tekočem z vsemi obvestili in opomniki.