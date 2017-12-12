Izdelek ni več na voljo
Vrhunsko britje
Philips SensoTouch 3D RQ1295CC je naš najnaprednejši brivnik doslej in vam zagotavlja popolno britje. Sistem GyroFlex 3D se prilagaja obliki vašega obraza. Glave UltraTrack pobrijejo vse dlake v samo nekaj potezah.
Blagovna znamka št. 1 v svetu električnega britja
UltraTrack in GyroFlex 3D
60 minut uporabe/1 ura polnjenja
Jet Clean
Sistem Jet Clean+ po vsaki uporabi očisti in podmaže rezila ter napolni baterijo. Sistem Jet Clean+ ponuja tri načine čiščenja: samodejnega za običajno uporabo, ekološkega za 40 % nižjo porabo energije in intenzivnega za posebej temeljito čiščenje.
Sistem GyroFlex 3D se brez težav prilagaja linijam vašega obraza ter tako zmanjšuje pritisk in draženje pri gladkem britju.
Gladko britje z minimalnim draženjem kože. Brivna glava ima 3 specializirane mrežice: reže za običajne dlačice, kanale za dolge ali ležeče dlačice in luknje za najkrajše dlačice.
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Deli in dodatna oprema
4.7
od 5
19
Ocene
88%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
obecic
12/12/2017
Hrvatska
super proizvod
sve što treba poželjeti za svakodnevno održavanje brade
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 9000 SensoTouch RQ1295/23 električni aparat za mokro i suho brijanje
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 9000 SensoTouch RQ1295/23 električni aparat za mokro i suho brijanje
Boris
06/03/2018
Česká republika
Super holí
Super holí a bez podráždění pokožky, holím se denně
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 9000 SensoTouch RQ1295/23 holicí strojek pro mokré a suché holení
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 9000 SensoTouch RQ1295/23 holicí strojek pro mokré a suché holení
Fíša
03/04/2014
Česká republika
Perfektní stroj, moc dlouho jsem si ho přál.
Skvěle padne do ruky. Hladkost oholení. Jednoduché čištění.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 9000 SensoTouch RQ1295/23 holicí strojek pro mokré a suché holení
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 9000 SensoTouch RQ1295/23 holicí strojek pro mokré a suché holení