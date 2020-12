Pritrdljivi oblikovalnik brade s 5 nastavitvami dolžine

S pritrdljivim oblikovalnikom brade, ki je prijazen do kože, lahko brado oblikujete na več načinov: od 0,5 mm 3-dnevne bradice do 5 mm kratke brade; zaobljene konice in prilagodljivi glavnik preprečujejo draženje kože.