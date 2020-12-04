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Izdelek ni več na voljo
Blagovna znamka št. 1 v svetu električnega britja
DualPrecision in GyroFlex 2D
50 minut uporabe/1 ura polnjenja
Oblikovanje brade in torbica
Z rezili DualPrecision lahko udobno brijete dolge dlake in kratke dlačice. 1. Z režami brijete dolge dlake. 2. Z luknjami brijete kratke dlačice.
Sistem dvojnih rezil električnega brivnika Philips dvigne dlačice za udobno in bolj gladko britje pod nivojem kože.
Sistem GyroFlex 2D brivnika se brez težav prilagaja linijam vašega obraza ter tako zmanjšuje pritisk in draženje pri gladkem britju.
4.7
od 5
53
Ocene
96%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
blavric5
04/12/2020
Slovenija
brije-zato sem ga kupil
brije ko ga potrebujem, vzdržljiva baterija. Enostavno čiščenje.
Prednosti
britje
Slabosti
0/
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/16 Električni brivnik za mokro in suho britje
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/16 Električni brivnik za mokro in suho britje
Grillmann
28/01/2021
Česká republika
Preverjen kupec
Holící strojek Philips - dlouhá životnost
Tento strojek používám pravidelně doma i na dovolené a slouží mi již 6 let. Dodnes má baterie dostatačnou kapacitu. Až loni po pěti letech jsem musel zakoupit nový zastřihovač vousů, protože původní se v podstatě rozsypal na součástky. Nový model zastřihovače pasuje na strojek a má již jiné lepší konstrukční provedení, tak doufám , že vydrží dalších pět let.
Prednosti
Výkon, výdrž, zabere málo místa na cestách.
Slabosti
Křehké provedení plastového krytu zastřihovače, při pádu na zem se hned rozbije.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/16 Holicí strojek pro mokré a suché holení
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/16 Holicí strojek pro mokré a suché holení
Svobi
14/10/2015
Česká republika
Vřele doporučuji.
Překvapila mě velikost, čekal jsem něco menšího, ale perfektně sedí v ruce. Holí dokonale. Jsem spokojen.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/16 Holicí strojek pro mokré a suché holení
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/16 Holicí strojek pro mokré a suché holení