Pritrdljivi oblikovalnik brade s 5 nastavitvami dolžine

Izboljšajte svoj videz z nastavkom za oblikovanje brade, ki je prijazen do kože. Izberete lahko med 5 nastavitvami dolžine in ustvarite od popolnega neobritega videza do kratke, lično prirezane brade. Zaobljene konice in glavniki preprečujejo draženje kože.