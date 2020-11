Prirezovalnik brade z 12 nastavitvami dolžine od 0,5 mm do 10 mm

Popoln Philipsov prirezovalnik brade z nastavitvijo za neobrit videz (32 mm) z 12 nastavitvami dolžine od 0,5 mm do 10 mm omogoča enostavno britje na želeno dolžino brade. Obrnite kolesce in nastavite želeno dolžino. Trpežni kovinski prirezovalnik z zaobljenimi robovi, ki so prijazni do kože, zagotavlja natančno in enakomerno prirezovanje.