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Izdelek ni več na voljo

StyleShavervodotesen oblikovalnik in brivnik

QS6140/32

4.8

| (13) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 92%

1 nagrada

Izrazite svoj slog

S prirezovalnikom Styleshaver ustvarite želeni videz. Ta dvostranski prirezovalnik in oblikovalnik brade ima vse, kar potrebujete za oblikovanje želenega sloga brade, 3-dnevne bradice ali popolnoma gladke kože, tudi pri trdovratnih dlakah

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Izrazite svoj slog

  • Profesionalni

Prirezovalnik brade z 12 nastavitvami dolžine od 0,5 mm do 10 mm

Prirezovalnik brade z 12 nastavitvami dolžine od 0,5 mm do 10 mm

Popoln Philipsov prirezovalnik brade z nastavitvijo za neobrit videz (32 mm) z 12 nastavitvami dolžine od 0,5 mm do 10 mm omogoča enostavno britje na želeno dolžino brade. Obrnite kolesce in nastavite želeno dolžino. Trpežni kovinski prirezovalnik z zaobljenimi robovi, ki so prijazni do kože, zagotavlja natančno in enakomerno prirezovanje.

Dvostranski prirezovalnik: 32 mm in 15 mm stran za popolne podrobnosti

Dvostranski prirezovalnik: 32 mm in 15 mm stran za popolne podrobnosti

Pod glavnikom prilagodljive dolžine je dvostranski natančni prirezovalnik. Na eni strani je 32 mm visokozmogljiv prirezovalnik, na drugi pa 15 mm široki natančni prirezovalnik, ki je idealen za britje manjših predelov, na primer pod nosom in okoli ust. Oblikovan je tako, da reže skoraj do kože, a kožo še vedno ščiti. Ker je majhen, lahko vidite, kaj počnete ter oblikujete fine linije in podrobnosti.

Dvojni brivnik s prirezovalnikom obrije tudi najtrdovratnejše dlake

Dvojni brivnik s prirezovalnikom obrije tudi najtrdovratnejše dlake

Brivnik z dvema mrežicama omogoča enostavno britje bradice okoli brade, tudi na vratu. Srednji prirezovalnik zajame daljše in trdovratnejše dlake, prilagodljivi mrežici pa popolnoma obrijeta ostale dlake.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

  • Slika AWARD-612375

Ocene

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Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.8

od 5

13

Ocene

92%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

2
1

27/09/2019

Magyarország

Magyarország

Kiváló

Szakáll formázásához és borotválkozáshoz is tökéletes

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za StyleShaver QS6140/32 vízálló formázó és borotva

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za StyleShaver QS6140/32 vízálló formázó és borotva

16/08/2017

България

България

Много добър продукт!

Най-сетне си оформям добре брадата, много удобен и надежден уред!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za StyleShaver QS6140/32 waterproof styler & shaver

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za StyleShaver QS6140/32 waterproof styler & shaver

29/04/2014

Polska

Polska

Używam od ponad pół roku 2 razy w tygodniu

Używam od ponad pół roku 2 razy w tygodniu, a ciągle działa jakbym ją kupił wczoraj. Jestem zadowolony z produktu. Polecam

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za StyleShaver QS6140/32 Wodoszczelny trymer i golarka

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za StyleShaver QS6140/32 Wodoszczelny trymer i golarka

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