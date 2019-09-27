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Izrazite svoj slog
S prirezovalnikom Styleshaver ustvarite želeni videz. Ta dvostranski prirezovalnik in oblikovalnik brade ima vse, kar potrebujete za oblikovanje želenega sloga brade, 3-dnevne bradice ali popolnoma gladke kože, tudi pri trdovratnih dlakah
Profesionalni
Popoln Philipsov prirezovalnik brade z nastavitvijo za neobrit videz (32 mm) z 12 nastavitvami dolžine od 0,5 mm do 10 mm omogoča enostavno britje na želeno dolžino brade. Obrnite kolesce in nastavite želeno dolžino. Trpežni kovinski prirezovalnik z zaobljenimi robovi, ki so prijazni do kože, zagotavlja natančno in enakomerno prirezovanje.
Pod glavnikom prilagodljive dolžine je dvostranski natančni prirezovalnik. Na eni strani je 32 mm visokozmogljiv prirezovalnik, na drugi pa 15 mm široki natančni prirezovalnik, ki je idealen za britje manjših predelov, na primer pod nosom in okoli ust. Oblikovan je tako, da reže skoraj do kože, a kožo še vedno ščiti. Ker je majhen, lahko vidite, kaj počnete ter oblikujete fine linije in podrobnosti.
Brivnik z dvema mrežicama omogoča enostavno britje bradice okoli brade, tudi na vratu. Srednji prirezovalnik zajame daljše in trdovratnejše dlake, prilagodljivi mrežici pa popolnoma obrijeta ostale dlake.
Nagrade
4.8
od 5
13
Ocene
92%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Grasi74
27/09/2019
Magyarország
Kiváló
Szakáll formázásához és borotválkozáshoz is tökéletes
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za StyleShaver QS6140/32 vízálló formázó és borotva
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za StyleShaver QS6140/32 vízálló formázó és borotva
doby
16/08/2017
България
Много добър продукт!
Най-сетне си оформям добре брадата, много удобен и надежден уред!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za StyleShaver QS6140/32 waterproof styler & shaver
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za StyleShaver QS6140/32 waterproof styler & shaver
eskey84
29/04/2014
Polska
Używam od ponad pół roku 2 razy w tygodniu
Używam od ponad pół roku 2 razy w tygodniu, a ciągle działa jakbym ją kupił wczoraj. Jestem zadowolony z produktu. Polecam
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za StyleShaver QS6140/32 Wodoszczelny trymer i golarka
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za StyleShaver QS6140/32 Wodoszczelny trymer i golarka