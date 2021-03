Edinstvena tehnologija OneBlade

Philips OneBlade prinaša revolucionarno tehnologijo, zasnovano za oblikovanje obraznih dlak in britje dlak po telesu. Lahko prireže, oblikuje in brije dlačice vseh dolžin. Njegov dvojni zaščitni sistem – drsni premaz in zaobljene konice – omogoča preprosto in udobno britje. Tehnologija britja se ponaša s hitro rezilno enoto (200-krat na sekundo) za učinkovito britje – tudi pri daljših dlačicah.