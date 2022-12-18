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  • Prirezovanje, oblikovanje in britje dlačic vseh dolžin
  • Prirezovanje, oblikovanje in britje dlačic vseh dolžin
  • Prirezovanje, oblikovanje in britje dlačic vseh dolžin
  • Prirezovanje, oblikovanje in britje dlačic vseh dolžin
  • Prirezovanje, oblikovanje in britje dlačic vseh dolžin
  • Prirezovanje, oblikovanje in britje dlačic vseh dolžin
  • Prirezovanje, oblikovanje in britje dlačic vseh dolžin
  • Prirezovanje, oblikovanje in britje dlačic vseh dolžin
  • Prirezovanje, oblikovanje in britje dlačic vseh dolžin
  • Prirezovanje, oblikovanje in britje dlačic vseh dolžin
  • Prirezovanje, oblikovanje in britje dlačic vseh dolžin
  • Prirezovanje, oblikovanje in britje dlačic vseh dolžin
  • Prirezovanje, oblikovanje in britje dlačic vseh dolžin
  • Prirezovanje, oblikovanje in britje dlačic vseh dolžin
  • Prirezovanje, oblikovanje in britje dlačic vseh dolžin
  • Prirezovanje, oblikovanje in britje dlačic vseh dolžin
  • Prirezovanje, oblikovanje in britje dlačic vseh dolžin
  • Prirezovanje, oblikovanje in britje dlačic vseh dolžin
  • Prirezovanje, oblikovanje in britje dlačic vseh dolžin
  • Prirezovanje, oblikovanje in britje dlačic vseh dolžin

Izdelek ni več na voljo

OneBlade ProObraz in telo

QP6550/15

4.5
| (1034) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 90%

1 nagrada

Prirezovanje, oblikovanje in britje dlačic vseh dolžin
Philips OneBlade Pro Face + Body je revolucionaren, nov hibridni oblikovalnik, ki prirezuje, brije in ustvarja čiste linije ter robove ne glede na dolžino dlačic. Pozabite na uporabo več različnih korakov in pripomočkov. Oblikovalnik OneBlade poskrbi za vse.
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Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Izberite Philips OneBlade, vodilno blagovno znamko na področju električnih izdelkov za oblikovanje1

Zasnovano za prirezovanje dlačic in zaščito kože

Prirezovanje, oblikovanje in britje dlačic vseh dolžin

  • Litij-ionska baterija za polnjenje

  • Natančen glavnik za 14 dolžin

  • Mokra in suha uporaba

  • Digitalni LED-zaslon

Edinstvena tehnologija OneBlade

Edinstvena tehnologija OneBlade

Philips OneBlade prinaša revolucionarno tehnologijo, zasnovano za oblikovanje obraznih dlak in britje dlak po telesu. Lahko prireže, oblikuje in brije dlačice vseh dolžin. Njegov dvojni zaščitni sistem – drsni premaz in zaobljene konice – omogoča preprosto in udobno britje. Tehnologija britja se ponaša s hitro rezilno enoto (200-krat na sekundo) za učinkovito britje – tudi pri daljših dlačicah.

Skrajšajte dlačice

Skrajšajte dlačice

Prirežite brado na enakomerno dolžino s priloženim prilagodljivim natančnim glavnikom. Uporabite eno od 14 nastavitev dolžine in oblikujte želeni videz – od večerne brade do krajše ali daljše brade. Dlačice po telesu prirezujte v katerikoli smeri z enostavno pritrdljivim glavnikom za telo (3 mm).

Oblikujte izrazite linije

Oblikujte izrazite linije

Ustvarite natančne linije z obojestranskim rezilom. Brijete lahko v obe smeri in tako bolje vidite vsako dlačico, ki jo boste obrili. Začrtajte linije svojega sloga v le nekaj sekundah!

Tehnične specifikacije

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Nagrade

  • Award image AWARD-3112060

Ocene

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4.5

od 5

1034

Ocene

90%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

18/12/2022

Slovenija

Slovenija

Napreden a preprost

Mam ga že pol leta če ne več,britje postane preprosto,hitro neki novega ..Nikoli prej se nisem bril z aparati rad pa mam kvalitetne stvari ki jih nima vsak.

Prednosti

Daaaa vse je top.

Slabosti

Piran ,Portorozu niti v DM nisem dobil nastavke -britvice

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za OneBlade Pro QP6530/16 Obraz

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za OneBlade Pro QP6530/16 Obraz

30/12/2025

Hrvatska

Hrvatska

Osvrt na Oneblade pro

Najbolji proizvod koji sam kupio od Philipsa. Kupio sam pro model sa display-om. Brijanje je TOP!! Prezadovoljan sam. Vremenski se obrijem kao sa žiletom. Ovo je elegantnije. Sastrane kosu/zulufe riješim sa nastavkom. Nema porezotina, nema crvenih piknica po vratu. Nakon 10ak puta baterija ja na cca 50%. Imao sam prije Philips i Braun brijaće aparate, oneblade mi je za klasu bolji gadget. Preporučujem!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za OneBlade Pro 360 QP6652/61 Face + Body

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za OneBlade Pro 360 QP6652/61 Face + Body

21/01/2025

Hrvatska

Hrvatska

Odlično

Praktično, brzo, baterija dugo traje. Bilo bi zgodno da je priložen punjač.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za OneBlade Pro 360 QP6507/23 Face + Body

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za OneBlade Pro 360 QP6507/23 Face + Body

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  1. Spletna raziskava, izvedena leta 2024, v kateri so sodelovali 16.003 moški, uporabniki električnih brivnih aparatov. 

  1. Za najboljšo izkušnjo britja. Izračunano za 2 popolni britji na teden. Dejanski rezultati so lahko drugačni.