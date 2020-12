Enostavna izbira in uporaba 20 nastavitev dolžine – 1 mm do 30 mm.

Obrnite kolesce, da izberete in uporabite želeno nastavitev dolžine. Tri nastavljivi glavniki omogočajo nastavitev dolžine od 1 mm do 30 mm, z natanko 2 mm med nastavitvami na glavnih glavnikih in 0,5 mm med vsako dolžino na finem glavniku. Lahko pa ga uporabite tudi brez glavnika za prirezovanje na dolžino 0,5 mm.