Dodatni komplet aktivnih 3D-očal za številčnejše družine*

Philips z najsodobnejšo tehnologijo ustvarja doživetje polne visoke ločljivosti v 3D. Aktivna 3D-tehnologija z brezžičnim oddajnikom popolnoma skladno s prikazano vsebino hitro odpira in zapira zaklope aktivnih 3D-očal. Občinstvo je bilo navdušeno nad akcijskimi prizori in posebnimi učinki izjemne globine in pristnosti. To edinstveno 3D-izkušnjo delite s sorodniki in prijatelji.