3D-televizor polne visoke ločljivosti za izjemno realistično 3D-filmsko doživetje

Prepustite se novim doživetjem v dnevni sobi s 3D-filmi in 3D-televizorjem polne visoke ločljivosti s podporo za 3D. Aktivna 3D-tehnologija uporablja najnovejše zaslone s hitrim preklapljanjem, ki predvajajo pristno sliko z neverjetno globino v polni visoki ločljivosti 1080 x 1920. Za sladokusce so na voljo 3D-filmi na ploščah BluRay in prihajajoči 3D-programi, ki ponujajo bogato in izjemno kakovostno izbiro vsebin. Za izjemno doživetje polne visoke ločljivosti v 3D Philipsov televizor opremite s predvajalnikom BluRay ali sprejemnikom visoke ločljivosti, ki omogočata predvajanje 3D-vsebine. Ob zabavnih družinskih večerih, ko se pred televizijo zbereta več kot 2 člana, lahko uporabite poljubno število 3D-očal (razširjen komplet PTA03).