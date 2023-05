Easy De-Calc Plus

Z rednim odstranjevanjem vodnega kamna boste zaščitili svoj likalnik, podaljšali njegovo življenjsko dobo in zagotovili najboljše delovanje pare. Naš vrhunski sistem Easy De-Calc Plus neprekinjeno zbira vodni kamen, indikator in zvočni signal pa vas obvestita, ko morate posodo izprazniti. Odstranite vtič in počakajte, da voda in delci vodnega kamna iztečejo iz posode.