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  • Edini likalnik, ki ve, kaj likate
  • Edini likalnik, ki ve, kaj likate
  • Edini likalnik, ki ve, kaj likate
  • Edini likalnik, ki ve, kaj likate
  • Edini likalnik, ki ve, kaj likate
  • Edini likalnik, ki ve, kaj likate
  • Edini likalnik, ki ve, kaj likate
  • Edini likalnik, ki ve, kaj likate
  • Edini likalnik, ki ve, kaj likate
  • Edini likalnik, ki ve, kaj likate

regular

PerfectCare serije 9000Parna postaja

PSG9050/20

4.8
| (52) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 94%

1 nagrada

Edini likalnik, ki ve, kaj likate
Parna postaja PerfectCare serije 9000 je opremljena s prvo tehnologijo za zaznavanje tkanin na svetu, imenovano ActiveSense. Z vgrajenim fotoaparatom in umetno inteligenco ve, kaj likate, in prilagodi idealno temperaturo in količino pare za enostavno likanje.
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Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

Enostavno likanje. Odlični rezultati.

Edini likalnik, ki ve, kaj likate

  • Tehnologija ActiveSense

  • Zagotovljeno brez prežganin*

  • Lahek likalnik

  • Do 750-gramski dodaten izpust pare

Edina parna postaja, ki ve, kaj likate

Edina parna postaja, ki ve, kaj likate

Tehnologija ActiveSense prepozna tkanine z vgrajeno kamero in umetno inteligenco.

Samodejno prilagodi nastavitve

Samodejno prilagodi nastavitve

Samodejno prilagodi temperaturo in količino pare za odlične rezultate pri vseh vrstah tkanin.

Pametni samodejni izpust pare za hitrejše in preprostejše likanje

Pametni samodejni izpust pare za hitrejše in preprostejše likanje

Poskrbite, da bo likanje enostavno in hitro: nova tehnologija s senzorjem gibanja, ki zaznava, kdaj premaknete likalnik, samodejno izpusti paro v pravem trenutku

Tehnične specifikacije

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Nagrade

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Ocene

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4.8

od 5

52

Ocene

94%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

2

23/08/2022

Hrvatska

Hrvatska

odlična!!!

peglanje je duplo brže, radi k'o zmaj!! Toplo preporučam!!!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija PerfectCare 9000 PSG9050/20 Parna postaja

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija PerfectCare 9000 PSG9050/20 Parna postaja

02/06/2022

Hrvatska

Hrvatska

Pegla je fantastična i lagana za peglanje

Sa peglom se lagano pegla bez opterećenja, pametna igračka

Prednosti

Za preporučiti svakome

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija PerfectCare 9000 PSG9050/20 Parna postaja

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija PerfectCare 9000 PSG9050/20 Parna postaja

06/07/2021

Hrvatska

Hrvatska

Poptuna revolucija peglanja

Kao nijedno glačalo do sad Ovo je nešto iznad svega što sam do sad koristila. Inače mi je mrsko peglati odjeću, ali i to se promijenilo. Najdraži feature mi je to što ne moram uopće paziti na temperaturu pošto parna postaja sama prepoznaje tkaninu i prema tome se prilagođava plus ne mora se peglati s obje strane jer je tako snažna, a ne oštećuje tkaninu. Hvala mužiću na poklonu!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija PerfectCare 9000 PSG9050/20 Parna postaja

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija PerfectCare 9000 PSG9050/20 Parna postaja

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  1. Za vse vrste tkanin, primerne za likanje