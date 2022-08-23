2 leti garancije
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Tehnologija ActiveSense
Zagotovljeno brez prežganin*
Lahek likalnik
Do 750-gramski dodaten izpust pare
Tehnologija ActiveSense prepozna tkanine z vgrajeno kamero in umetno inteligenco.
Samodejno prilagodi temperaturo in količino pare za odlične rezultate pri vseh vrstah tkanin.
Poskrbite, da bo likanje enostavno in hitro: nova tehnologija s senzorjem gibanja, ki zaznava, kdaj premaknete likalnik, samodejno izpusti paro v pravem trenutku
Nagrade
4.8
od 5
52
Ocene
94%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Andruško
23/08/2022
Hrvatska
odlična!!!
peglanje je duplo brže, radi k'o zmaj!! Toplo preporučam!!!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija PerfectCare 9000 PSG9050/20 Parna postaja
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija PerfectCare 9000 PSG9050/20 Parna postaja
Zlatica
02/06/2022
Hrvatska
Pegla je fantastična i lagana za peglanje
Sa peglom se lagano pegla bez opterećenja, pametna igračka
Prednosti
Za preporučiti svakome
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija PerfectCare 9000 PSG9050/20 Parna postaja
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija PerfectCare 9000 PSG9050/20 Parna postaja
barbxx
06/07/2021
Hrvatska
Poptuna revolucija peglanja
Kao nijedno glačalo do sad Ovo je nešto iznad svega što sam do sad koristila. Inače mi je mrsko peglati odjeću, ali i to se promijenilo. Najdraži feature mi je to što ne moram uopće paziti na temperaturu pošto parna postaja sama prepoznaje tkaninu i prema tome se prilagođava plus ne mora se peglati s obje strane jer je tako snažna, a ne oštećuje tkaninu. Hvala mužiću na poklonu!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija PerfectCare 9000 PSG9050/20 Parna postaja
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija PerfectCare 9000 PSG9050/20 Parna postaja
Za vse vrste tkanin, primerne za likanje