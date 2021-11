Neverjetno lahek in zmogljiv

Serija PerfectCare 7000 je zasnovana za priročnost in udobje. Likalniki so izjemno lahki in enostavni za uporabo, izjemno močan izpust pare pa zagotavlja hitro doseganje odličnih rezultatov. Tehnologija OptimalTEMP preprečuje ožganine na vseh oblačilih, ki so primerna za likanje. Več o izdelku