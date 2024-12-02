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  • Neverjetno lahek in zmogljiv
  • Neverjetno lahek in zmogljiv
  • Neverjetno lahek in zmogljiv
  • Neverjetno lahek in zmogljiv
  • Neverjetno lahek in zmogljiv
  • Neverjetno lahek in zmogljiv
  • Neverjetno lahek in zmogljiv
  • Neverjetno lahek in zmogljiv
  • Neverjetno lahek in zmogljiv
  • Neverjetno lahek in zmogljiv
  • Neverjetno lahek in zmogljiv
  • Neverjetno lahek in zmogljiv
  • Neverjetno lahek in zmogljiv
  • Neverjetno lahek in zmogljiv
  • Neverjetno lahek in zmogljiv
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  • Neverjetno lahek in zmogljiv
  • Neverjetno lahek in zmogljiv
  • Neverjetno lahek in zmogljiv
  • Neverjetno lahek in zmogljiv
  • Neverjetno lahek in zmogljiv
  • Neverjetno lahek in zmogljiv
  • Neverjetno lahek in zmogljiv
  • Neverjetno lahek in zmogljiv
  • Neverjetno lahek in zmogljiv
  • Neverjetno lahek in zmogljiv
  • Neverjetno lahek in zmogljiv
  • Neverjetno lahek in zmogljiv
  • Neverjetno lahek in zmogljiv
  • Neverjetno lahek in zmogljiv

Izdelek ni več na voljo

PerfectCare serije 7000Parna postaja

PSG7030/20

4.7
| (74) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 91%

1 nagrada

Neverjetno lahek in zmogljiv
Serija PerfectCare 7000 je zasnovana za priročnost in udobje. Likalniki so izjemno lahki in enostavni za uporabo, izjemno močan izpust pare pa zagotavlja hitro doseganje odličnih rezultatov. Tehnologija OptimalTEMP preprečuje ožganine na vseh oblačilih, ki so primerna za likanje.
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Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

Enostavno glajenje gub. Odlični rezultati.

Neverjetno lahek in zmogljiv

  • Zagotovljeno brez prežganin*

  • 1,8-litrska snemljiva posoda za vodo

  • Izjemno lahek likalnik

  • Tlak: največ 8 bara

Močan parni izpust za odstranjevanje gub

Močan parni izpust za odstranjevanje gub

Močan, neprekinjen izpust pare za učinkovito odpravljanje tudi najtrdovratnejših gub na najdebelejših tkaninah.

Ena idealna nastavitev temperature za vsa oblačila, primerna za likanje

Ena idealna nastavitev temperature za vsa oblačila, primerna za likanje

Gube lahko gladite na vsem, od svile do jeansa, brez nastavljanja temperature in zagotovljeno brez prežganin. Tehnologija OptimalTEMP zagotavlja likanj e brez prilagajanja temperaturnega regulatorja ali izbiranja nastavitev. Tako vam ne bo treba razvrščati perila ali čakati, da se likalnik segreje ali ohladi. Vedno ste pripravljeni na likanje vsake tkanine.

Lahek likalnik za enostavno navpično odstranjevanje gub

Lahek likalnik za enostavno navpično odstranjevanje gub

Likalnik je neverjetno lahek in omogoča udobno uporabo, saj gladko drsi in ne obremenjuje zapestja. Ker tehta le 800 g, omogoča enostavno navpično odstranjevanje gub na zavesah in visečih oblačilih.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.7

od 5

74

Ocene

91%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

02/12/2024

Slovenija

Slovenija

Odkar ga imam obožujem likanje

Nova izkušnja likanja. Priporočam vsem, ki želite enostavnejše likanje brez poškodb materialov. Likalnik je peresno lahek in lepo drsi po tkaninah.

Prednosti

Enostavno in učinkovito likanje

Slabosti

Nic

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare serije 7000 PSG7050/30 Parna postaja

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare serije 7000 PSG7050/30 Parna postaja

28/11/2024

Slovenija

Slovenija

Revolucija v likanju

Najboljša parna postaja! Likalnik je lahek, para je močna, ni več strahu, sa bi zažgal srajco. Priporočam!

Prednosti

Lahek, močna para

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare serije 7000 PSG7050/30 Parna postaja

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare serije 7000 PSG7050/30 Parna postaja

20/11/2024

Slovenija

Slovenija

Res olajša likanje

Res top parna postaja! Močna para, zlika gube v trenutku, pa še brez skrbi glede nastavljanja temperature. Velik rezervoar za vodo in kompaktna oblika sta super praktična. Likanje je z njo res preprosto!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare serije 7000 PSG7050/30 Parna postaja

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare serije 7000 PSG7050/30 Parna postaja

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Omejitve odgovornosti

  1. Za vse vrste tkanin, primerne za likanje