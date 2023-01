Hitro in zmogljivo

Serija PerfectCare 7000 je zasnovana za priročnost in udobje. Enostavna uporaba s snemljivo posodo za vodo in močan izpust pare za hitrejše doseganje odličnih rezultatov. OptimalTEMP zagotavlja, da ne pride do prežganin na nobenih oblačilih, ki so primerna za likanje. Več o izdelku