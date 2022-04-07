2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Najvišji tlak 7,5 bara
Do 480-gramski dodaten izpust pare
1,8-litrska snemljiva posoda za vodo
Zaklep za prenašanje
Tudi če delate več stvari hkrati ali ste z mislimi kje druge, ne boste nikoli prežgali svojih oblačil. S tehnologijo OptimalTEMP vam obljubljamo, da ta parna postaja ne bo nikoli prežgala nobene tkanine, primerne za likanje. Likalnik lahko celo z navzdol obrnjeno likalno ploščo pustite na oblačilih ali likalni deski. Oblačila ne bodo prežgana in se ne bodo svetila. Zagotovljeno.
Prihranite nekaj truda med likanjem. Ne bo vam več treba ločevati tkanin ali spreminjati nastavitev in čakati, da se temperatura spremeni. Po zaslugi tehnologije OptimalTEMP lahko zlikate vse od oblačil iz jeansa do najobčutljivejše svile brez spreminjanja temperature. Za vas naredi vse samodejno in takoj.
Zanesite se na naš neprekinjen izpust pare, da namesto vas opravi težaško delo, in z lahkoto boste kos trdovratnim gubam. Glejte, kako gube izginjajo, ko uporabite dodatni izpust pare, kadar ga potrebujete, popoln pa je tudi takrat, ko želite zlikati navpične zavese ali osvežiti viseča oblačila.
Nagrade
5.0
od 5
43
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Nadija
07/04/2022
Hrvatska
Proizvod je extra
Preporucujem kupnju ovog proizvoda jer jako je dobar
Ta ocena je bila podana za Serija PerfectCare 7000 PSG7028/30 Parna postaja
Ta ocena je bila podana za Serija PerfectCare 7000 PSG7028/30 Parna postaja
Tinčka29
30/12/2021
Hrvatska
Odlična parna postaja!
Jako sam zadovoljna s parnom postajom. Pegla sve tkanine bez progorijevanja što je super za nas nespretne. Lagano klizi i dovoljno je jaka za sve. Sve preporuke, nisam požalila a nećete ni vi.
Prednosti
tehnologija, bez progorijevanja, jačina
Slabosti
nema
Ta ocena je bila podana za Serija PerfectCare 7000 PSG7028/30 Parna postaja
Ta ocena je bila podana za Serija PerfectCare 7000 PSG7028/30 Parna postaja
Pasitovito
30/12/2021
Hrvatska
Predivna boja i jaka para
Kupila sam ovu parnu postaju prije 2 mjeseca i oduševljena sam! Kao prvo, boja je predivna i stvarno mi je prekrasno gledati ju, a kamoli još i koristiti. Hrpe veša koje sam znala peglati po 2 sata, sad su riješene za pola sata. Vidjela sam i super savjet da koristim pola destiliranu, pola vodu iz slavine prilikom peglanja da mi se ne bi nakupljao kamenac zbog tvrdoće vode u Zagrebu i Hrvatskoj općenito. Očekujem da će mi trajati godinama :)
Prednosti
Predivna boja, količina pare, brzina peglanja
Slabosti
Ništa
Ta ocena je bila podana za Serija PerfectCare 7000 PSG7028/30 Parna postaja
Ta ocena je bila podana za Serija PerfectCare 7000 PSG7028/30 Parna postaja
do 30 % manjša poraba energije na osnovi standarda IEC 603311 v primerjavi z modelom FastCare Compact pri najvišji temperaturi