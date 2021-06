17,8 cm (7") barvni LCD-zaslon TFT s širokozaslonskim formatom 16:9

Barvni LCD-zaslon oživi slike in omogoča prikazovanje vaših priljubljenih fotografij ter predvajanje najljubših filmov in glasbe s tako bogatimi podrobnostmi in živimi barvami iz resničnega življenja, kot jih omogočajo visokokakovostni natisi. Širokozaslonsko razmerje med višino in širino 16:9 je standard za univerzalno in visokoločljivo digitalno televizijo. Osnovno razmerje med višino in širino 16:9 zagotavlja zaslon brez robov nad sliko in pod njo ter brez popačenja kakovosti, ki nastane zaradi prilagajanja slike, da ta ustreza različnim velikostim zaslonov.