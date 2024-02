Bluetooth® ali presnemavanje glasbe z gramofonskih plošč, CD-ja, FM-ja na napravo USB

S to pametno funkcijo lahko neposredno prek predvajalnika MP3 enostavno poslušate vso vašo glasbeno zbirko iz glasbenega vira. Enostavno poslušajte želeno glasbo prek povezave Bluetooth® ali presnemite glasbo iz gramofonske plošče, CD-ja ali radijske postaje FM ter posredujte glasbo iz sistema neposredno na napravo USB. Shranite priljubljeno gramofonsko ploščo in njeno vsebino pretvorite v zapis MP3 in to brez osebnega računalnika. Prav tako lahko prednastavite snemanje priljubljene radijske oddaje s časovnikom in oddaja se bo samodejno posnela na napravo USB.