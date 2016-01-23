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  • Fotografija sprednje strani izdelka
  • Fotografija sprednje strani izdelka
  • Fotografija podrobnosti izdelka
  • Fotografija podrobnosti izdelka
  • Fotografija podrobnosti izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
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Izdelek ni več na voljo

Mini glasbeni sistem

NTRX500/10

5

| (1) Ocena | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Vrhunski glasbeni sistemi

Uživajte v mogočnih nizkih tonih sistema NX moči 650 W, ki je idealen za vsako zabavo. Auto-DJ naključno predvaja skladbe v napravi USB, glasbo lahko prek povezave Bluetooth® pretakate iz pametnega telefona in z 260.000 svetlobnimi učinki popestrite zabavo.

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Obsedeni z zvokom

Vrhunski glasbeni sistemi

  • 650 W

  • Bluetooth

260.000 LED-luči za odlično vzdušje na zabavah

260.000 LED-luči za odlično vzdušje na zabavah

Z več tisoč luči, ki utripajo in svetijo v ritmu glasbe, lahko vsako zabavo spremenite v prijeten in strasten dogodek. Enostavno izbirajte med barvami, ki se ujemajo z vzdušjem, ali pa izberite eno od številnih prednastavitev sistema. Pritisnite gumb NX Bass, da bo osvetlitev še intenzivnejša.

Skupna izhodna moč 650 W RMS / 8800 W PMPO

DJ Crossfader za mešanje skladb

DJ Crossfader za mešanje skladb

Obvladujte vsako zabavo. S funkcijo DJ Crossfader lahko najljubše skladbe izmenično predvajate prek kanalov A in B ter tako glasbo poslušate neprekinjeno. Izberite izhod za kanal A (USB, Bluetooth®, CD, zvočni vhod ali kanalnik) in začnite predvajati glasbo, nato pa izberite napravo za kanal B (USB ali zvočni vhod). Ko želite preklopiti med skladbama, regulator premaknite z ene strani na drugo za enostaven prehod in neprekinjeno zabavo.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

1

Ocena

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

23/01/2016

Eesti

Eesti

Hea!!

Väga hea, puhas ja tugev passiheli. Manuaalne equalizer.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za NTRX500 Mini Hi-Fi-süsteem

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za NTRX500 Mini Hi-Fi-süsteem

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Omejitve odgovornosti

  1. Izogibajte se prekomerni uporabi naprave pri glasnosti, ki je višja od 85 decibelov, saj lahko to poškoduje vaš sluh.