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Vrhunski glasbeni sistemi
Uživajte v mogočnih nizkih tonih sistema NX moči 650 W, ki je idealen za vsako zabavo. Auto-DJ naključno predvaja skladbe v napravi USB, glasbo lahko prek povezave Bluetooth® pretakate iz pametnega telefona in z 260.000 svetlobnimi učinki popestrite zabavo.
650 W
Bluetooth
Z več tisoč luči, ki utripajo in svetijo v ritmu glasbe, lahko vsako zabavo spremenite v prijeten in strasten dogodek. Enostavno izbirajte med barvami, ki se ujemajo z vzdušjem, ali pa izberite eno od številnih prednastavitev sistema. Pritisnite gumb NX Bass, da bo osvetlitev še intenzivnejša.
Obvladujte vsako zabavo. S funkcijo DJ Crossfader lahko najljubše skladbe izmenično predvajate prek kanalov A in B ter tako glasbo poslušate neprekinjeno. Izberite izhod za kanal A (USB, Bluetooth®, CD, zvočni vhod ali kanalnik) in začnite predvajati glasbo, nato pa izberite napravo za kanal B (USB ali zvočni vhod). Ko želite preklopiti med skladbama, regulator premaknite z ene strani na drugo za enostaven prehod in neprekinjeno zabavo.
5.0
od 5
1
Ocena
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Eedu33
23/01/2016
Eesti
Hea!!
Väga hea, puhas ja tugev passiheli. Manuaalne equalizer.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za NTRX500 Mini Hi-Fi-süsteem
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za NTRX500 Mini Hi-Fi-süsteem
Izogibajte se prekomerni uporabi naprave pri glasnosti, ki je višja od 85 decibelov, saj lahko to poškoduje vaš sluh.