Ročice in kolesa za enostavno prestavljanje

Mogočen zvok predvajajte kjerkoli: v prvem nadstropju, pritličju, zaprtih prostorih ali na prostem. Zvočne rešitve NITRO imajo optimalna stojala, ne ustvarjajo nereda in omogočajo priročno uporabo, zato jih lahko uporabljate v vsakem domu. Povežite jih s televizorjem ali računalnikom za še boljše doživetje ter mogočen zvok glasbe in filmov. Ker imajo ročice in kolesa, jih lahko premaknete tudi na prosto in tam začnete z zabavo.