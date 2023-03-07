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  • Popolno udobje brez cukanja
  • Popolno udobje brez cukanja
  • Popolno udobje brez cukanja
  • Popolno udobje brez cukanja
  • Popolno udobje brez cukanja
  • Popolno udobje brez cukanja
  • Popolno udobje brez cukanja
  • Popolno udobje brez cukanja
  • Popolno udobje brez cukanja
  • Popolno udobje brez cukanja
  • Popolno udobje brez cukanja
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  • Popolno udobje brez cukanja
  • Popolno udobje brez cukanja
  • Popolno udobje brez cukanja
  • Popolno udobje brez cukanja
  • Popolno udobje brez cukanja
  • Popolno udobje brez cukanja
  • Popolno udobje brez cukanja
  • Popolno udobje brez cukanja
  • Popolno udobje brez cukanja
  • Popolno udobje brez cukanja

2+1 podaljšana garancija

Nose trimmer series 3000Prirezovalnik za nosne in ušesne dlačice ter obrvi

NT3650/16

4.1
| (81) Ocene
Popolno udobje brez cukanja
Philipsov prirezovalnik za nosne dlačice serije 3000 omogoča udobno prirezovanje dlačic v nosu in ušesih ter urejanje obrvi. Nova tehnologija PrecisionTrim skupaj s sistemom Protective Guard omogočata enostavno in učinkovito prirezovanje brez cukanja ali zatikanja.
Poglej vse prednosti

Prirezovanje nosnih in ušesnih dlačic ter oblikovanje obrvi s popolnim udobjem

Popolno udobje brez cukanja

  • 100 % udobje brez cukanja

  • Sistem Protective Guard

  • Popolnoma pralno, baterija AA

  • 2 glavnička za obrvi, torbica

Prirezovanje nosnih in ušesnih dlačic ter oblikovanje obrvi s popolnim udobjem

Prirezovanje nosnih in ušesnih dlačic ter oblikovanje obrvi s popolnim udobjem

Enostavno in učinkovito odstranite neželene dlačice v nosu in ušesih. Pred uporabo očistite nosnici, nato prirezovalnik previdno vstavite v nos največ 0,5 cm in počasi krožite z njim. Preden prirezujete ušesne dlačice, očistite ušesno maslo. Za obrvi v vodilo potisnite enega od glavničkov (3 ali 5 mm), nato prirezovalnik na rahlo pritiskajte in premikajte v nasprotni smeri rasti dlačic, da obrvi prirežete na enakomerno dolžino.

Enostavno in učinkovito prirezovanje brez vreznin in vrezov

Enostavno in učinkovito prirezovanje brez vreznin in vrezov

Prirezovalnik za nosne in ušesne dlačice ter obrvi je zasnovan za varnost in udobje. Sistem Protective Guard prekriva rezila in zagotavlja, da rezila niso v neposrednem stiku s kožo. Prav tako poskrbi za čim manj izpuščenih dlačic, cukanja ali zatikanja dlačic.

Enostavno prirezovanje pod vsakim kotom

Enostavno prirezovanje pod vsakim kotom

Naš inovativen dvostranski natančni prirezovalnik prirezuje dlačice hitro in enostavno pod vsakim kotom in v vseh smereh.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.1

od 5

81

Ocene

07/03/2023

Slovensko

Slovensko

Preverjen kupec

SUPER!!!

Výborný zastrihávač, Philips nesklamal, skúsil som už rôzne, ale jedine tento robí to čo má.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Zastrihávač nosa, uší a obočia

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Zastrihávač nosa, uší a obočia

08/01/2026

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Funguje skvěle

Kupoval jsem proto, že ta "stříhací" hlava je úplně jiný typ, než ty ostatní. Musím říct, že naprostá spokojenost. První zastřihovač chloupků, který je rychle (abych nechytal nerva s lovením jednotlivých chloupků) a spolehlivě zastřihne. Velmi oceňuji i nástavce na obočí, sice jsem na to používal strojek na holení s nástavci, ale mít takhle vícero možností je fajn.

Ta ocena je bila podana za Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Zastř. chl. v nose, uších a obočí

Ta ocena je bila podana za Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Zastř. chl. v nose, uších a obočí

06/02/2024

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Kvalitní výrobek

Zkušenosti s výrobkem zatím výborné. Kvalitní zpracování.

Prednosti

Výrobek splňuje očekávání

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Zastř. chl. v nose, uších a obočí

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Zastř. chl. v nose, uších a obočí

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