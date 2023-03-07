2 leti garancije
NT3650/16
100 % udobje brez cukanja
Sistem Protective Guard
Popolnoma pralno, baterija AA
2 glavnička za obrvi, torbica
Enostavno in učinkovito odstranite neželene dlačice v nosu in ušesih. Pred uporabo očistite nosnici, nato prirezovalnik previdno vstavite v nos največ 0,5 cm in počasi krožite z njim. Preden prirezujete ušesne dlačice, očistite ušesno maslo. Za obrvi v vodilo potisnite enega od glavničkov (3 ali 5 mm), nato prirezovalnik na rahlo pritiskajte in premikajte v nasprotni smeri rasti dlačic, da obrvi prirežete na enakomerno dolžino.
Prirezovalnik za nosne in ušesne dlačice ter obrvi je zasnovan za varnost in udobje. Sistem Protective Guard prekriva rezila in zagotavlja, da rezila niso v neposrednem stiku s kožo. Prav tako poskrbi za čim manj izpuščenih dlačic, cukanja ali zatikanja dlačic.
Naš inovativen dvostranski natančni prirezovalnik prirezuje dlačice hitro in enostavno pod vsakim kotom in v vseh smereh.
4.1
od 5
81
Ocene
JagaPap
07/03/2023
Slovensko
Preverjen kupec
SUPER!!!
Výborný zastrihávač, Philips nesklamal, skúsil som už rôzne, ale jedine tento robí to čo má.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Zastrihávač nosa, uší a obočia
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Zastrihávač nosa, uší a obočia
Lachimf
08/01/2026
Česká republika
Del promocije
Preverjen kupec
Funguje skvěle
Kupoval jsem proto, že ta "stříhací" hlava je úplně jiný typ, než ty ostatní. Musím říct, že naprostá spokojenost. První zastřihovač chloupků, který je rychle (abych nechytal nerva s lovením jednotlivých chloupků) a spolehlivě zastřihne. Velmi oceňuji i nástavce na obočí, sice jsem na to používal strojek na holení s nástavci, ale mít takhle vícero možností je fajn.
Ta ocena je bila podana za Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Zastř. chl. v nose, uších a obočí
Ta ocena je bila podana za Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Zastř. chl. v nose, uších a obočí
Machr64
06/02/2024
Česká republika
Del promocije
Preverjen kupec
Kvalitní výrobek
Zkušenosti s výrobkem zatím výborné. Kvalitní zpracování.
Prednosti
Výrobek splňuje očekávání
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Zastř. chl. v nose, uších a obočí
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Zastř. chl. v nose, uších a obočí