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Multigroom series 9000 13 v 1, obrazne dlačice, lasje in dlačice po telesu
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MG9720/90
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Data Act Document
Izjava o skladnosti za ZK - English (US)
OneBladeGlavnik za brado 1 mm
OneBladeGlavnik za brado, 2 mm
OneBladeGlavnik za brado, 3 mm
OneBladeGlavnik za brado, 5 mm
Glavnik za brado, 2 mm
MultigroomGlavnik za brado 1 mm
MultigroomNastavljivi glavnik za brado
MultigroomGlavnik, 9 mm
Multigroom Glavnik, 12 mm
MultigroomGlavnik, 16 mm
All-in-One-Trimmer/MultigroomPrirezovalnik za nosne in ušes. dlačice
Omrežni adapter USB HQ87
Rezilo
OneBlade Glavnik za dlačice po telesu, 3 mm
OneBladePripomoček za zaščito kože
Shaver series 5000Mehka torbica
OneBlade& Shaver series 5000Mehka torbica
Kabel USB
OneBlade 360, OneBlade Pro Nastavljivi glavnik za brado, 1–5 mm
Napajalnik HQ8505
ShaversŠčetka za čiščenje
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