CP1788
Kabel USB za polnjenje aparata
Kabel USB za enostavno polnjenje aparata prek vhodov USB. Združljiv je z napravami, ki se polnijo samo prek vhoda USB.
HS9980/16
QI1864/65
XP9407/37
QP1924/20
QP1924/22
BRE708/00
BRE709/00
BRE711/00
BRE718/00
BRE719/00
Združljiv samo z napravami z napajanjem prek vhoda USB
Črna
Dolžina kabla: 92 cm
2-pinski
Občasno je treba izdelek prenoviti, kar pa še nikoli ni bilo tako lahko kot s Philipsovimi nadomestnimi deli, ki jih lahko zamenja stranka sama. Vse to z zajamčeno Philipsovo kakovostjo.