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Kabel USB

CP1788

Kabel USB za polnjenje aparata

Kabel USB za enostavno polnjenje aparata prek vhodov USB. Združljiv je z napravami, ki se polnijo samo prek vhoda USB.

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Kompatibilni izdelki
Head Shaver Pro 9000 Series

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OneBlade

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QI1864/65

i9000 Prestige Ultra

i9000 Prestige Ultra
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XP9407/37

OneBlade

OneBlade
Za intimne predele

QP1924/20

OneBlade

OneBlade
Za intimne predele

QP1924/22

Epilator Series 8000

Epilator Series 8000
Brezžični epilator, za mokro in suho uporabo

BRE708/00

Epilator Series 8000

Epilator Series 8000
Brezžični epilator, za mokro in suho uporabo

BRE709/00

Epilator Series 8000

Epilator Series 8000
Brezžični epilator, za mokro in suho uporabo

BRE711/00

Epilator Series 9000

Epilator Series 9000
Brezžični epilator, za mokro in suho uporabo

BRE718/00

Epilator Series 9000

Epilator Series 9000
Brezžični epilator, za mokro in suho uporabo

BRE719/00

Spodaj preverite za združljivost

Kabel USB za polnjenje aparata

  • Združljiv samo z napravami z napajanjem prek vhoda USB

  • Črna

  • Dolžina kabla: 92 cm

  • 2-pinski

Enostavna prenovitev izdelka z originalnimi Philipsovimi deli

Občasno je treba izdelek prenoviti, kar pa še nikoli ni bilo tako lahko kot s Philipsovimi nadomestnimi deli, ki jih lahko zamenja stranka sama. Vse to z zajamčeno Philipsovo kakovostjo.

Tehnične specifikacije

Deli in pribor

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