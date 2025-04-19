IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

2 leti garancije

Vse serije

  • Natančni robovi in linije
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Natančni robovi in linije
  • Natančni robovi in linije
  • Natančni robovi in linije
  • Natančni robovi in linije
  • Natančni robovi in linije
  • Natančni robovi in linije
  • Natančni robovi in linije
  • Natančni robovi in linije
  • Natančni robovi in linije
  • Natančni robovi in linije
  • Natančni robovi in linije
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Natančni robovi in linije
  • Natančni robovi in linije
  • Natančni robovi in linije
  • Natančni robovi in linije
  • Natančni robovi in linije
  • Natančni robovi in linije
  • Natančni robovi in linije
  • Natančni robovi in linije
  • Natančni robovi in linije
  • Natančni robovi in linije

Izdelek ni več na voljo

Multigroom series 1000Izjemno natančen oblikovalnik brade

MG1100/16

4.8
| (30) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 97%
Natančni robovi in linije
Philips MULTIGROOM serije 1000 zagotavlja učinkovito in natančno prirezovanje, oblikovanje in britje obraznih dlačic. Z naprednim prirezovalnikom DualCut in glavniki enakomerno prirezujte in oblikujte brado. Z natančnim brivnikom podrobno oblikujte linije, robove in oblike.
Poglej vse prednosti

Prirezujte, oblikujte in brijte za popoln obrazni slog

Natančni robovi in linije

  • Natančen prirezovalnik DualCut

  • Nastavek za natančno britje

  • Popolnoma pralno, baterija AA

  • 3 natančni glavnički

Natančen prirezovalnik za popolno urejanje obraznih dlačic

Natančen prirezovalnik za popolno urejanje obraznih dlačic

Z 21 mm natančnim prirezovalnikom enakomerno, enostavno in natančno oblikujete obrazni slog (tridnevna bradica, kozja bradica, zalizci, vrat in brki).

Ostrejša rezila* za idealno oblikovanje robov s tehnologijo DualCut

Ostrejša rezila* za idealno oblikovanje robov s tehnologijo DualCut

Napredna tehnologija DualCut vključuje dvojno izostreno rezilo z zasnovo za manjše trenje.

Natančni brivnik za popolne linije in oblike

Natančni brivnik za popolne linije in oblike

Do kože prijazni 21 mm natančni brivnik z mrežico doseže tudi manjše predele in brije natančneje kot rezilo, zato gladko britje zagotavlja tudi na težko dosegljivih mestih.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Poiščite nadomestne dele ali dodatno opremo

Deli in dodatna oprema

Deli in pribor

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.8

od 5

30

Ocene

97%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2

19/04/2025

Україна

Україна

Чудовий виріб!

Відмінний товар. Користуюсь вже 10 років, все чудово. Ще один такий купив на майбутнє коли цей вийде з ладу. Бо переживаю що знімуть з виробництва і вже таких не буде :))

Prednosti

Універсальність та надійність.

Slabosti

Нема.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Універсальний тример Philips MG1100/16 cерії 1000

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Універсальний тример Philips MG1100/16 cерії 1000

10/10/2023

Україна

Україна

Неймовірна якість

Користуюсь даним тримером вже більше 10 років, реально леза досі гарно стрижуть, при тому що останні 4 роки ще й підстригаюсь ним. Ціна-якість на висоті.

Prednosti

Якість, надійність, ціна.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Універсальний тример Philips MG1100/16 cерії 1000

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Універсальний тример Philips MG1100/16 cерії 1000

14/03/2023

Україна

Україна

Preverjen kupec

Найкраще для домашнього барбера!

Не маю можливості кожний тиждень відвідувати барбера щоб підстригав мою бороду. З цим стайлером можу самостійно повноцінно доглядати за бородою. Єдине, що хотілося б щоб була насадка для більшої довжини. Бо зараз доводиться щось самостійно вигадувати з гребінцем. Працює від однієї АА батарейки дуже довго. Гоління практично без подразнень, треба не сильно давити і все вийде. Продукт рекомендую, в цілому усім задоволений. Купував на сайті філіпсу, доставка дуже швидка

Prednosti

розмір, функціонал, ціна

Slabosti

потрібні насадки для більшої довжини

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Універсальний тример Philips MG1100/16 cерії 1000

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Універсальний тример Philips MG1100/16 cерії 1000

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska sporočila – na podlagi svojih nastavitev in vedenja – o Philips izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah. Od prejemanja se lahko kadarkoli odjavim!

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki
Omejitve odgovornosti

  1. v primerjavi s predhodnim Philipsovim modelom