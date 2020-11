Natančni robovi in linije

Philips MULTIGROOM serije 1000 zagotavlja učinkovito in natančno prirezovanje, oblikovanje in britje obraznih dlačic. Z naprednim prirezovalnikom DualCut in glavniki enakomerno prirezujte in oblikujte brado. Z natančnim brivnikom podrobno oblikujte linije, robove in oblike. Več o izdelku