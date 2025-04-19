2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Natančen prirezovalnik DualCut
Nastavek za natančno britje
Popolnoma pralno, baterija AA
3 natančni glavnički
Z 21 mm natančnim prirezovalnikom enakomerno, enostavno in natančno oblikujete obrazni slog (tridnevna bradica, kozja bradica, zalizci, vrat in brki).
Napredna tehnologija DualCut vključuje dvojno izostreno rezilo z zasnovo za manjše trenje.
Do kože prijazni 21 mm natančni brivnik z mrežico doseže tudi manjše predele in brije natančneje kot rezilo, zato gladko britje zagotavlja tudi na težko dosegljivih mestih.
4.8
od 5
30
Ocene
97%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Shumadghek
19/04/2025
Україна
Чудовий виріб!
Відмінний товар. Користуюсь вже 10 років, все чудово. Ще один такий купив на майбутнє коли цей вийде з ладу. Бо переживаю що знімуть з виробництва і вже таких не буде :))
Prednosti
Універсальність та надійність.
Slabosti
Нема.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Універсальний тример Philips MG1100/16 cерії 1000
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Універсальний тример Philips MG1100/16 cерії 1000
nvfermi
10/10/2023
Україна
Неймовірна якість
Користуюсь даним тримером вже більше 10 років, реально леза досі гарно стрижуть, при тому що останні 4 роки ще й підстригаюсь ним. Ціна-якість на висоті.
Prednosti
Якість, надійність, ціна.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Універсальний тример Philips MG1100/16 cерії 1000
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Універсальний тример Philips MG1100/16 cерії 1000
Стен
14/03/2023
Україна
Del promocije
Preverjen kupec
Найкраще для домашнього барбера!
Не маю можливості кожний тиждень відвідувати барбера щоб підстригав мою бороду. З цим стайлером можу самостійно повноцінно доглядати за бородою. Єдине, що хотілося б щоб була насадка для більшої довжини. Бо зараз доводиться щось самостійно вигадувати з гребінцем. Працює від однієї АА батарейки дуже довго. Гоління практично без подразнень, треба не сильно давити і все вийде. Продукт рекомендую, в цілому усім задоволений. Купував на сайті філіпсу, доставка дуже швидка
Prednosti
розмір, функціонал, ціна
Slabosti
потрібні насадки для більшої довжини
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Універсальний тример Philips MG1100/16 cерії 1000
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Універсальний тример Philips MG1100/16 cерії 1000
v primerjavi s predhodnim Philipsovim modelom