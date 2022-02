FullSound glasbo obogati s kakovostnejšimi nizkimi toni in čistim zvokom

Philipsova inovativna tehnologija FullSound natančno obnovi zvočne podrobnosti stisnjene glasbe ter jo močno obogati in izboljša, zato lahko izkusite kakovost kot pri glasbi – popolnoma brez popačenj. Tehnologija FullSound temelji na algoritmu naknadne obdelave zvoka in združuje Philipsovo priznano strokovno znanje na področju reprodukcije glasbe ter zmogljivost digitalne obdelave signala (DSP) najnovejše generacije. Rezultat tega so izrazitejši in močnejši nizki toni, okrepljeni vokal, večja jasnost glasbil in bogate podrobnosti. Uživajte v pristni stisnjeni glasbi, ob kateri vas bodo zasrbele pete.