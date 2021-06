Predvajanje glasbe iz knjižnice iTunes

S Philipsovim hi-fi sistemom lahko predvajate glasbo iz knjižnice iTunes brez kakršnekoli pretvorbe. Sistem podpira kodek AAC, ki ga knjižnica iTunes uporablja za pretvorbo in shranjevanje glasbe, zato preprosto namestite priloženo programsko opremo TwonkyMedia in že boste lahko izbirali, predvajali in dostopali do glasbe na seznamih predvajanja in v knjižnici iTunes – brezžično. Sistem ne podpira glasbe, ki ste jo kupili v trgovini iTunes in je zaščitena z DRM.