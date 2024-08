Aluminijasti zvočniki za pristni zvok in optimalno togost

Naj narava v vaš dom prinese le najboljše. Naravni materiali so se izkazali za neprekosljive pri izdelavi akustičnih sestavnih delov. Zvočniki iz aluminija so bolj togi in imajo idealno ohišje, ki naravno blaži vibracije, optimira širjenje zvočnih valov in proizvaja pristnejši zvok. Rezultat so zvočniki s čudovitim videzom in zvokom, ki ostaja zvest izvirnemu posnetku.