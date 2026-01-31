Optimirane 40 mm akustične enote iz neodima za čist in pristen zvok

Vsaka akustična enota zvočnika je pred uporabo previdno izbrana, naravnana in testirana, da zagotavlja najbolj uravnovešen naraven zvok. 40 mm akustične enote z zmogljivimi neodimovi magneti zagotavljajo pristen zvok visoke ločljivosti v širokem dinamičnem razponu in reproducirajo tudi najmanjše podrobnosti.