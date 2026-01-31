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M2L/00
Zvok visoke ločljivosti
Slušalke M2L odlikuje značilen zvok visoke ločljivosti serije Fidelio prek naprave iOS brez popačenja ali prelivanja, kar omogočata priključek Lightning in vgrajeni DAC. Elegantno lahko kjerkoli uživate v pristnem in podrobnem zvoku.
40 mm aku. en./aku. nepr. hrb. del
Ušesne
Razkošne blazinice s spominsko peno
Plosko zložljive
Vsaka akustična enota zvočnika je pred uporabo previdno izbrana, naravnana in testirana, da zagotavlja najbolj uravnovešen naraven zvok. 40 mm akustične enote z zmogljivimi neodimovi magneti zagotavljajo pristen zvok visoke ločljivosti v širokem dinamičnem razponu in reproducirajo tudi najmanjše podrobnosti.
Slušalke Philips Fidelio M2L imajo priključek Lightning™, ki v slušalke prenaša jasen digitalni signal. Ker je signal digitalen, je manj motenj zaradi prelivanja, razločevanje stereo kanalov pa je boljše.
Digitalno-analogni pretvornik (DAC) v slušalkah Philips Fidelio M2L omogoča svobodo gibanje, zato lahko kadarkoli in kjerkoli uživate v glasbi z zvokom visoke ločljivosti. Zato med gibanjem ne potrebujete nerodne dodatne opreme.
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