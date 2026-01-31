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  • Fotografija podrobnosti izdelka
  • Fotografija podrobnosti izdelka
  • Fotografija podrobnosti izdelka
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  • Fotografija nadomestnega izdelka
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  • Fotografija nadomestnega izdelka
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Izdelek ni več na voljo

FidelioSlušalke s priključkom Lightning

M2L/00

Zvok visoke ločljivosti

Slušalke M2L odlikuje značilen zvok visoke ločljivosti serije Fidelio prek naprave iOS brez popačenja ali prelivanja, kar omogočata priključek Lightning in vgrajeni DAC. Elegantno lahko kjerkoli uživate v pristnem in podrobnem zvoku.

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Zvok visoke ločljivosti

  • 40 mm aku. en./aku. nepr. hrb. del

  • Ušesne

  • Razkošne blazinice s spominsko peno

  • Plosko zložljive

Optimirane 40 mm akustične enote iz neodima za čist in pristen zvok

Optimirane 40 mm akustične enote iz neodima za čist in pristen zvok

Vsaka akustična enota zvočnika je pred uporabo previdno izbrana, naravnana in testirana, da zagotavlja najbolj uravnovešen naraven zvok. 40 mm akustične enote z zmogljivimi neodimovi magneti zagotavljajo pristen zvok visoke ločljivosti v širokem dinamičnem razponu in reproducirajo tudi najmanjše podrobnosti.

Optimiran priključek Lightning™ za naprave iOS

Optimiran priključek Lightning™ za naprave iOS

Slušalke Philips Fidelio M2L imajo priključek Lightning™, ki v slušalke prenaša jasen digitalni signal. Ker je signal digitalen, je manj motenj zaradi prelivanja, razločevanje stereo kanalov pa je boljše.

Vgrajena pretvornik DAC in ojačevalnik za glasbo visoke ločljivosti, kjerkoli ste

Vgrajena pretvornik DAC in ojačevalnik za glasbo visoke ločljivosti, kjerkoli ste

Digitalno-analogni pretvornik (DAC) v slušalkah Philips Fidelio M2L omogoča svobodo gibanje, zato lahko kadarkoli in kjerkoli uživate v glasbi z zvokom visoke ločljivosti. Zato med gibanjem ne potrebujete nerodne dodatne opreme.

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