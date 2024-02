Pretakanje in shranjevanje videa v oblaku, ki ju omogoča Ivideon

InSightHD s tehnologijo Ivideon omogoča varno in zanesljivo pretakanje slike in shranjevanje posnetkov v oblak. Napravo InSightHD lahko uporabljate z naročnino za samodejno beleženje dogodkov, ko zazna zvok ali gibanje. Dogodki so varno shranjeni v oblaku Ivideon in si jih lahko ogledate s telefonom.