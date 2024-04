Brezčasna zasnova Fidelio

Elegantne. Samozavestne. Izjemno udobne. Tako zaradi zaobljenega naglavnega traku, obročkov slušalk iz temnega satiniranega aluminija in dekorativnih poudarkov iz usnja Muirhead kot zaradi občutka ob nošenju teh čezusešnih slušalk, manjših in lažjih, z blazinicami ušesnih školjk iz spominske pene, ki nežno in enakomerno slonijo na glavi.