2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
HX683J
HX6836/24
HX642A
HX6483/52
HX685T
HX6877/28
HX680J
HX6806/04
HX6838
HX6830/35
HX680C
HX6803/04
HX683B
HX6830/44
HX684B
HX6850/57
HX684P
HX6859/29
HX6888/90
2 v paketu
Standardna velikost
Pritrdljivo
Združevalni način BrushSync
Goste ščetine, postavljene v središče glave ščetke Philips Sonicare Premium White, skrbijo za odstranjevanje zobnih oblog in površinskih madežev, ki nastajajo vsakodnevno zaradi hrane in pijače. Zahvaljujoč mehkim stranicam se ščetine prilegajo edinstveni obliki zob in dlesni, kar omogoča globoko čiščenje in bolj bel nasmeh v samo 3 dneh.
S tehnologijo za prilagodljivo čiščenje boste vedno dosegli vam prilagojeno čiščenje. Mehke in prilagodljive gumijaste stranice glavi ščetke Premium White omogočajo prilagajanje edinstveni obliki vaših ust. Ščetine se prilagodijo dlesni in zobom, kar zagotavlja do 4-krat boljši stik s površino** kot običajna glava ščetke za globoko čiščenje tudi na težko dostopnih mestih. Tehnologija za prilagodljivo čiščenje omogoča tudi nežno prilagajanje dlesni in ublaži prekomerni pritisk pri ščetkanju. Poleg tega napredno gibanje zagotavlja edinstven občutek v ustih in vrhunsko čiščenje.
Z glavo ščetke Premium White boste dosegli izjemno čiščenje, pa tudi dnevno beljenje zob. Prilagodljiva zasnova lahko odstrani do 10-krat več oblog**** z zob in roba dlesni za globoko čiščenje, ki ga boste opazili in občutili.
4.9
od 5
98
Ocene
99%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Sokolík 85
27/01/2022
Česká republika
Del promocije
Preverjen kupec
skvělé funkce
perfektně funguje i docela dlouho vydrží, spokojenost
Prednosti
efektivita
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za W3 Premium White HX9064/33 Standardní velikost hlavice sonického kartáčku 4 ks
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za W3 Premium White HX9064/33 Standardní velikost hlavice sonického kartáčku 4 ks
Miska1234
01/05/2021
Česká republika
Preverjen kupec
Kartáček je výborný
Kartáček má optimální hlavici, která se dostane do všech potřebných míst. Výdrž hlavice je naprosto dostačující.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za W3 Premium White HX9064/17 Standardní velikost hlavice sonického kartáčku 4 ks
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za W3 Premium White HX9064/17 Standardní velikost hlavice sonického kartáčku 4 ks
Chose76
18/04/2021
Česká republika
Preverjen kupec
Bílé zuby
Po výměně čisticích hlavic za bělící, byl opravdu znát výsledek
Prednosti
Multipack baleni
Slabosti
Vyšší cena
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za W3 Premium White HX9064/33 Standardní velikost hlavice sonického kartáčku 4 ks
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za W3 Premium White HX9064/33 Standardní velikost hlavice sonického kartáčku 4 ks
v načinu White+ ob uporabi vodilne zobne paste za beljenje zob v primerjavi z ročno zobno ščetko
združevalni način BrushSync™ je združljiv samo z ročaji zobnih ščetk Philips Sonicare z omogočenim načinom BrushSync™
kot glava ščetke DiamondClean
kot ročna zobna ščetka