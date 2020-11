Do 4-krat boljši stik s površino** za enostavno globoko čiščenje

S tehnologijo za prilagodljivo čiščenje boste vedno dosegli vam prilagojeno čiščenje. Mehke in prilagodljive gumijaste stranice glavi ščetke Premium White omogočajo prilagajanje edinstveni obliki vaših ust. Ščetine se prilagodijo dlesni in zobom, kar zagotavlja do 4-krat boljši stik s površino** kot običajna glava ščetke za globoko čiščenje tudi na težko dostopnih mestih. Tehnologija za prilagodljivo čiščenje omogoča tudi nežno prilagajanje dlesni in ublaži prekomerni pritisk pri ščetkanju. Poleg tega napredno gibanje zagotavlja edinstven občutek v ustih in vrhunsko čiščenje.