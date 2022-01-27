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  • Bolj bel nasmeh
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Izdelek ni več na voljo

Philips Sonicare W3 Premium WhiteStandardne glave sonične zobne ščetke

HX9062/17

4.9
| (98) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 99%
Bolj bel nasmeh
Zaradi hrane in pijače je lahko vaš nasmeh vse prej kot bel. Naša glava ščetke W3 Premium White lahko vašemu nasmehu znova vrne belino. Polirne ščetine odstranijo površinske madeže in vidno pobelijo zobe v samo 3 dneh, poleg tega pa poskrbijo za izjemno globoko čiščenje
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Kompatibilni izdelki
ProtectiveClean 4500

ProtectiveClean 4500
Sonična električna zobna ščetka

HX683J

HX6836/24

ProtectiveClean 4700

ProtectiveClean 4700
Sonična električna zobna ščetka

HX642A

HX6483/52

ProtectiveClean 6100

ProtectiveClean 6100
Sonična električna zobna ščetka

HX685T

HX6877/28

ProtectiveClean 4300

ProtectiveClean 4300
Sonična električna zobna ščetka

HX680J

HX6806/04

ProtectiveClean 4500

ProtectiveClean 4500
Sonična električna zobna ščetka

HX6838

HX6830/35

ProtectiveClean 4300

ProtectiveClean 4300
Sonična električna zobna ščetka

HX680C

HX6803/04

ProtectiveClean 4500

ProtectiveClean 4500
Sonična električna zobna ščetka

HX683B

HX6830/44

ProtectiveClean 5100

ProtectiveClean 5100
Sonična električna zobna ščetka

HX684B

HX6850/57

ProtectiveClean 5100

ProtectiveClean 5100
Sonična električna zobna ščetka

HX684P

HX6859/29

ProtectiveClean 4500

ProtectiveClean 4500
Sonična električna zobna ščetka

HX6888/90

Odstrani 100 % več madežev v samo 3 dneh*

Bolj bel nasmeh

  • 2 v paketu

  • Standardna velikost

  • Pritrdljivo

  • Združevalni način BrushSync

Odstrani do 100 % več površinskih madežev v samo 3 dneh*

Odstrani do 100 % več površinskih madežev v samo 3 dneh*

Goste ščetine, postavljene v središče glave ščetke Philips Sonicare Premium White, skrbijo za odstranjevanje zobnih oblog in površinskih madežev, ki nastajajo vsakodnevno zaradi hrane in pijače. Zahvaljujoč mehkim stranicam se ščetine prilegajo edinstveni obliki zob in dlesni, kar omogoča globoko čiščenje in bolj bel nasmeh v samo 3 dneh.

Do 4-krat boljši stik s površino** za enostavno globoko čiščenje

Do 4-krat boljši stik s površino** za enostavno globoko čiščenje

S tehnologijo za prilagodljivo čiščenje boste vedno dosegli vam prilagojeno čiščenje. Mehke in prilagodljive gumijaste stranice glavi ščetke Premium White omogočajo prilagajanje edinstveni obliki vaših ust. Ščetine se prilagodijo dlesni in zobom, kar zagotavlja do 4-krat boljši stik s površino** kot običajna glava ščetke za globoko čiščenje tudi na težko dostopnih mestih. Tehnologija za prilagodljivo čiščenje omogoča tudi nežno prilagajanje dlesni in ublaži prekomerni pritisk pri ščetkanju. Poleg tega napredno gibanje zagotavlja edinstven občutek v ustih in vrhunsko čiščenje.

Odstrani do 10-krat več zobnih oblog kot ročna zobna ščetka

Odstrani do 10-krat več zobnih oblog kot ročna zobna ščetka

Z glavo ščetke Premium White boste dosegli izjemno čiščenje, pa tudi dnevno beljenje zob. Prilagodljiva zasnova lahko odstrani do 10-krat več oblog**** z zob in roba dlesni za globoko čiščenje, ki ga boste opazili in občutili.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.9

od 5

98

Ocene

99%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

2
1

27/01/2022

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

skvělé funkce

perfektně funguje i docela dlouho vydrží, spokojenost

Prednosti

efektivita

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za W3 Premium White HX9064/33 Standardní velikost hlavice sonického kartáčku 4 ks

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za W3 Premium White HX9064/33 Standardní velikost hlavice sonického kartáčku 4 ks

01/05/2021

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Kartáček je výborný

Kartáček má optimální hlavici, která se dostane do všech potřebných míst. Výdrž hlavice je naprosto dostačující.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za W3 Premium White HX9064/17 Standardní velikost hlavice sonického kartáčku 4 ks

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za W3 Premium White HX9064/17 Standardní velikost hlavice sonického kartáčku 4 ks

18/04/2021

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Bílé zuby

Po výměně čisticích hlavic za bělící, byl opravdu znát výsledek

Prednosti

Multipack baleni

Slabosti

Vyšší cena

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za W3 Premium White HX9064/33 Standardní velikost hlavice sonického kartáčku 4 ks

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za W3 Premium White HX9064/33 Standardní velikost hlavice sonického kartáčku 4 ks

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Omejitve odgovornosti

  1. v načinu White+ ob uporabi vodilne zobne paste za beljenje zob v primerjavi z ročno zobno ščetko

  2. združevalni način BrushSync™ je združljiv samo z ročaji zobnih ščetk Philips Sonicare z omogočenim načinom BrushSync™

  3. kot glava ščetke DiamondClean

  4. kot ročna zobna ščetka