Uporabno s katerokoli zobno ščetko Philips Sonicare s pritrdilnim sistemom

To glavo ščetke enostavno pritrdite in snamete z ročaja, zato se zanesljivo prilega ter jo lahko enostavno vzdržujete in čistite. Primerna je za vse ročaje zobnih ščetk Philips Sonicare, razen za: PowerUp Battery in Essence.