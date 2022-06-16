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  • Philips Sonicare za čiščenje jezika
  • Philips Sonicare za čiščenje jezika
  • Philips Sonicare za čiščenje jezika
  • Philips Sonicare za čiščenje jezika
  • Philips Sonicare za čiščenje jezika

Philips Sonicare TongueCare+Strgali za jezik

HX8072/01

4.5
| (35) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 94%
Philips Sonicare za čiščenje jezika
Zobno ščetko Philips Sonicare spremenite v zmogljiv sonični sistem za čiščenje jezika. Naša pametna ščetka za čiščenje jezika TongueCare+ s posebej zasnovanimi mikro ščetinami skupaj z razpršilom Philips Sonicare BreathRx globinsko očisti vaš jezik.
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Edini čistilni sistem za jezik z močjo Sonicare

Philips Sonicare za čiščenje jezika

  • 2 v paketu

  • Pritrdljivo

  • Brez lateksa

  • Združevalni način BrushSync

Od zobne ščetke do strgala za jezik v eni potezi

Od zobne ščetke do strgala za jezik v eni potezi

Strgalo za jezik TongueCare+ vašo zobno ščetko Philips Sonicare spremeni v zmogljiv sonični sistem za čiščenje jezika. Vsako strgalo se kot običajna glava ščetke s klikom pritrdi na ročaj vaše zobne ščetke Philips Sonicare. Ta inovativna strgala za jezik so preprosta za uporabo, zamenjavo in čiščenje ter primerna za vse ročaje zobnih ščetk Philips Sonicare, zato lahko v vsakodnevno ustno nego preprosto dodate tudi čiščenje jezika. Strgalo je primerno za vse ročaje zobnih ščetk Philips Sonicare, razen za: PowerUp Battery in Essence.

Zlahka dosezite vsak delček jezika

Zlahka dosezite vsak delček jezika

Da bo vaš jezik resnično čist, morate doseči vsak kotiček. Ergonomična oblika strgala za jezik TongueCare+ omogoča udobno in nežno čiščenje. Z majhno in prilagodljivo glavo lahko sežete v vsak kotiček in odstranite bakterije, ki povzročajo slab zadah.

Samodejna povezava z ročajem vaše zobne ščetke

Samodejna povezava z ročajem vaše zobne ščetke

Naše pametno strgalo TongueCare+ vsebuje mikročip, ki se poveže z ročajem zobne ščetke. Ko strgalo pritrdite, ga ročaj samodejno prepozna in izbere pravi način in stopnjo intenzivnosti za vrhunsko učinkovitost čiščenja jezika. Pritisniti morate le gumb za vklop.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.5

od 5

35

Ocene

94%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

1

16/06/2022

Česká republika

Česká republika

Perfektně vyčistí

Vyzkoušela jsem nespočet škrabek a kartáčků na jazyk, samozřejmě jsem jazyk zkoušela čistit klasickou hlavicí na zuby, bohužel výsledek byl vždy tak 50%. To, že se povlaku na jazyku zbavím s touto hlavicí na první dobrou a kompletně, to jsem na rovinu vůbec nečekala. A jediné, co mě teď štve je to, že jsem si ji nekoupila dřív.

Prednosti

prostě funguje

Slabosti

cena, za kterou se hlavice prodává v kamenné prodejně

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TongueCare+ HX8072/11 Hlavice na čištění jazyka 2 ks černá

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TongueCare+ HX8072/11 Hlavice na čištění jazyka 2 ks černá

21/08/2021

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Kartáček na jazyk

Perfektní kro každodenní čištění jazyk. Po vyčištění je hladší, zbaven bakterií.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TongueCare+ HX8072/11 Hlavice na čištění jazyka 2 ks černá

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TongueCare+ HX8072/11 Hlavice na čištění jazyka 2 ks černá

12/07/2020

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Péče o jazyk

Hlavice na čištění jazyka předčila mé očekávání. Jednoduchá výměna po použití kartáčku, je jemná a šetrná. Zpočátku jsem si musela zvyknout na čištění zadní plochy jazyka, ale již je to v pohodě.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TongueCare+ HX8072/01 Hlavice na čištění jazyka 2 ks bílá

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TongueCare+ HX8072/01 Hlavice na čištění jazyka 2 ks bílá

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