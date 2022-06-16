2 leti garancije
2 v paketu
Pritrdljivo
Brez lateksa
Združevalni način BrushSync
Strgalo za jezik TongueCare+ vašo zobno ščetko Philips Sonicare spremeni v zmogljiv sonični sistem za čiščenje jezika. Vsako strgalo se kot običajna glava ščetke s klikom pritrdi na ročaj vaše zobne ščetke Philips Sonicare. Ta inovativna strgala za jezik so preprosta za uporabo, zamenjavo in čiščenje ter primerna za vse ročaje zobnih ščetk Philips Sonicare, zato lahko v vsakodnevno ustno nego preprosto dodate tudi čiščenje jezika. Strgalo je primerno za vse ročaje zobnih ščetk Philips Sonicare, razen za: PowerUp Battery in Essence.
Da bo vaš jezik resnično čist, morate doseči vsak kotiček. Ergonomična oblika strgala za jezik TongueCare+ omogoča udobno in nežno čiščenje. Z majhno in prilagodljivo glavo lahko sežete v vsak kotiček in odstranite bakterije, ki povzročajo slab zadah.
Naše pametno strgalo TongueCare+ vsebuje mikročip, ki se poveže z ročajem zobne ščetke. Ko strgalo pritrdite, ga ročaj samodejno prepozna in izbere pravi način in stopnjo intenzivnosti za vrhunsko učinkovitost čiščenja jezika. Pritisniti morate le gumb za vklop.
4.5
od 5
35
Ocene
94%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Markéta22
16/06/2022
Česká republika
Perfektně vyčistí
Vyzkoušela jsem nespočet škrabek a kartáčků na jazyk, samozřejmě jsem jazyk zkoušela čistit klasickou hlavicí na zuby, bohužel výsledek byl vždy tak 50%. To, že se povlaku na jazyku zbavím s touto hlavicí na první dobrou a kompletně, to jsem na rovinu vůbec nečekala. A jediné, co mě teď štve je to, že jsem si ji nekoupila dřív.
Prednosti
prostě funguje
Slabosti
cena, za kterou se hlavice prodává v kamenné prodejně
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TongueCare+ HX8072/11 Hlavice na čištění jazyka 2 ks černá
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TongueCare+ HX8072/11 Hlavice na čištění jazyka 2 ks černá
SoniPéče
21/08/2021
Česká republika
Preverjen kupec
Kartáček na jazyk
Perfektní kro každodenní čištění jazyk. Po vyčištění je hladší, zbaven bakterií.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TongueCare+ HX8072/11 Hlavice na čištění jazyka 2 ks černá
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TongueCare+ HX8072/11 Hlavice na čištění jazyka 2 ks černá
Janča19
12/07/2020
Česká republika
Preverjen kupec
Péče o jazyk
Hlavice na čištění jazyka předčila mé očekávání. Jednoduchá výměna po použití kartáčku, je jemná a šetrná. Zpočátku jsem si musela zvyknout na čištění zadní plochy jazyka, ale již je to v pohodě.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TongueCare+ HX8072/01 Hlavice na čištění jazyka 2 ks bílá
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TongueCare+ HX8072/01 Hlavice na čištění jazyka 2 ks bílá