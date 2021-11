Od zobne ščetke do strgala za jezik v eni potezi

Strgalo za jezik TongueCare+ vašo zobno ščetko Philips Sonicare spremeni v zmogljiv sonični sistem za čiščenje jezika. Vsako strgalo se kot običajna glava ščetke s klikom pritrdi na ročaj vaše zobne ščetke Philips Sonicare. Ta inovativna strgala za jezik so preprosta za uporabo, zamenjavo in čiščenje ter primerna za vse ročaje zobnih ščetk Philips Sonicare, zato lahko v vsakodnevno ustno nego preprosto dodate tudi čiščenje jezika. Strgalo je primerno za vse ročaje zobnih ščetk Philips Sonicare, razen za: PowerUp Battery in Essence.