Zasnovano za najučinkovitejše sonično gibanje

Glave ščetke Philips Sonicare imajo našo osnovno tehnologijo za visokofrekvenčno in hitro gibanje ščetke z več 31.000 gibi na minuto. Naša vrhunska sonična tehnologija moč iz ročaja prenese do konice glave ščetke. Sonično gibanje omogoča dinamično in tekočo čiščenje med zobmi in ob dlesnih, kar vedno zagotavlja vrhunsko in nežno čiščenje.