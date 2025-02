Glava ščetke za občutljive zobe

Nežno in učinkovito odstranite zobne obloge z nežno nadomestno glavo ščetke Philips Sonicare. Glava ščetke omogoča enostavno odstranjevanje zobnih oblog, hkrati pa je nežna do zob in dlesni. Za izjemno vsakodnevno čistočo.