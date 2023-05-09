2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
2 v paketu
Standardna velikost
Pritrdljivo
Kid-Friendly Clean
Standardna glava zobne ščetke Philips Sonicare For Kids ima oblikovan profil za otroke od 7. leta starosti in mehke ščetine za nežno čiščenje. Na hrbtnem delu glave ščetke je tudi gumijasta prevleka za varnejše in prijetnejše čiščenje. Na voljo je tudi v manjši in kompaktnejši velikosti za otroke od 4. leta starosti.
Glava ščetke Philips Sonicare For Kids klinično dokazano omogoča učinkovitejše odstranjevanje zobnih oblog kot ročna zobna ščetka. Otrokom omogočite boljšo zaščito pred zobno gnilobo in prijetnejše obiske zobozdravnika. Zajamčeno boljši rezultati pri zobozdravstvenih pregledih, sicer vam vrnemo denar.
Z našo sonično tehnologijo lahko izkoristite čas, ki ga otrok posveti ščetkanju, ter mu pomagate razviti zdrave navade in izpopolniti ščetkanje.
5.0
od 5
62
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Hanyj
09/05/2023
Česká republika
Hlavice For Kids HX6042/33
S kartáčkem Sonicare For Kids a jeho aplikací se syn naučil čistit zuby sám a z nemilé povinnosti se stala zábava. Jasnou volbou tedy byly i hlavice For Kids, které velikostně lépe sedí jeho dětským ústům a skvěle doplňují sonický kartáček a synovy zuby jsou zdravé a bílé. Hlavice proto můžeme jen doporučit!
Prednosti
velikost hlavice pro starší dítě
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za for Kids Standard HX6042/33 Standardní velikost hlavice sonického kartáčku
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za for Kids Standard HX6042/33 Standardní velikost hlavice sonického kartáčku
Manička
26/04/2023
Česká republika
For Kids HX6042
Skvěle vyčištěné zuby, pochvala od zubního lékaře, dětem nedělo problémy přejít ze standartního zubního kartáčku na elektrický.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za for Kids Standard HX6042/33 Standardní velikost hlavice sonického kartáčku
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za for Kids Standard HX6042/33 Standardní velikost hlavice sonického kartáčku
Skorapka
24/02/2022
Česká republika
Del promocije
Preverjen kupec
Děti to konečně baví
Dcera si konečně ráda čistí zuby. Aplikace je v tom velkým pomocníkem.
Prednosti
Vydrží dlouho nabitý. Neklouže dětem z ruky.
Slabosti
Samolepky špatně drží ale to je jen kosmetická vada
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za for Kids Standard HX6044/33 Standardní hlavice sonického kartáčku
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za for Kids Standard HX6044/33 Standardní hlavice sonického kartáčku
Odstrani do 7-krat več zobnih oblog kot ročna zobna ščetka