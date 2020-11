Za otroke od 7. leta starosti

Standardna glava zobne ščetke Philips Sonicare For Kids ima oblikovan profil za otroke od 7. leta starosti in mehke ščetine za nežno čiščenje. Na hrbtnem delu glave ščetke je tudi gumijasta prevleka za varnejše in prijetnejše čiščenje. Na voljo je tudi v manjši in kompaktnejši velikosti za otroke od 4. leta starosti.