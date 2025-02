Ne pušča belega prahu ali mokrih madežev na tleh ali pohištvu

Nevidna meglica tehnologije NanoCloud ne sprošča belega prahu in ne pušča mokrih madežev (5). Večje kapljice, ki jih sproščajo ultrazvočni vlažilniki zraka, lahko navlažijo okolico in vsebujejo minerale, ki puščajo bele ostanke na bližnjih površinah. Delci tehnologije NanoCloud so premajhni, da bi lahko vsebovali minerale, kar učinkovito preprečuje nalaganje ostankov in madežev.