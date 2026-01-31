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Izdelek ni več na voljo

2.1-kanalni domači kino

HTS7200/12

Jasen in natančen zvok

Uživajte v novih doživetjih v visoki ločljivosti s tem elegantnim sistemom za domači kino Blu-ray iz aluminija in stekla. V visokokakovostne zvočnike so vgrajeni visokotonski zvočniki z mehko kupolo, ki zagotavljajo vrhunsko čistost zvoka. Gledanje filmov bo odslej popolnoma drugačno.

Poglej vse prednosti

s predvajanjem Blu-ray

Jasen in natančen zvok

  • Predvajanje plošč Blu-ray

Visokotonski zvočniki z mehko kupolo za čist zvok in jasen glas

Visokotonski zvočniki z mehko kupolo za čist zvok in jasen glas

Visokotonski zvočniki z mehko kupolo proizvajajo čiste visoke in srednje tone, ki izboljšajo jasnost zvoka iz zvočnikov.

Zvočnik Dolby Virtual za pristen prostorski zvok

Zvočnik Dolby Virtual za pristen prostorski zvok

Zvočnik Dolby Virtual vsebuje prefinjeno tehnologijo za virtualizacijo zvoka, ki proizvaja bogat in globok prostorski zvok iz dveh zvočnikov. Izjemno napredni prostorski algoritmi posnemajo zvočne značilnosti idealnega 5,1-kanalnega okolja. Razširitev 2-kanalnega okolja izboljšuje predvajanje DVD-jev. Obdelava zvoka Dolby Pro Logic II visokokakovosten stereo zvok pretvori v pristen in večkanalni prostorski zvok. Ni vam treba kupiti dodatnih zvočnikov, kablov ali stojal za zvočnike, da bi uživali v zvoku, ki zapolni ves prostor.

Tehnologija FullSound™ zagotavlja pristno glasbo MP3

Tehnologija FullSound™ zagotavlja pristno glasbo MP3

Philipsova inovativna tehnologija FullSound natančno obnovi zvočne podrobnosti stisnjene glasbe MP3 ter jo močno obogati in izboljša, zato lahko izkusite kakovost kot pri glasbi s CD-ja – popolnoma brez popačenj. Tehnologija FullSound temelji na algoritmu naknadne obdelave zvoka in združuje Philipsovo priznano strokovno znanje na področju reprodukcije glasbe ter zmogljivost digitalne obdelave signala (DSP) zadnje generacije. Rezultat tega so izrazitejši in močnejši nizki toni, okrepljeni vokal, večja jasnost glasbil in bogate podrobnosti. Uživajte v pristni stisnjeni glasbi MP3, ob kateri vas bodo zasrbele pete.

Tehnične specifikacije

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