Tehnologija FullSound™ zagotavlja pristno glasbo MP3

Philipsova inovativna tehnologija FullSound natančno obnovi zvočne podrobnosti stisnjene glasbe MP3 ter jo močno obogati in izboljša, zato lahko izkusite kakovost kot pri glasbi s CD-ja – popolnoma brez popačenj. Tehnologija FullSound temelji na algoritmu naknadne obdelave zvoka in združuje Philipsovo priznano strokovno znanje na področju reprodukcije glasbe ter zmogljivost digitalne obdelave signala (DSP) zadnje generacije. Rezultat tega so izrazitejši in močnejši nizki toni, okrepljeni vokal, večja jasnost glasbil in bogate podrobnosti. Uživajte v pristni stisnjeni glasbi MP3, ob kateri vas bodo zasrbele pete.