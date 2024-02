Vrhunski visokotonski zvočniki z mehko kupolo za kristalno čist zvok

Philipsova tehnologija Crystal Clear Sound omogoča, da razločite in zares uživate v vsakem zvoku, kot ga je bilo namenjeno slišati in kot si ga je zamislil izvajalec ali režiser! Tehnologija Crystal Clear Sound reproducira zvočni vir – naj bo to akcijski film, glasbena predstava ali izvajanje v živo – natančno in brez popačenj. Philipsovi sistemi za domači kino s tehnologijo Crystal Clear Sound se ponašajo z ekonomično obdelavo zvoka, kar ohranja čistost izvirne zvočne vsebine. Rezultat je izjemna zvočna natančnost, ki ji lahko prisluhnete.