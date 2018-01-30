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Izdelek ni več na voljo

Zvočnik Soundbar

HTL5160B/12

2.8

| (6) Ocene

3.1-kanalni zvok za neprekosljivo jasen glas

Televizor za boljše kinematografsko doživetje nadgradite z jasnejšo reprodukcijo govora in virtualnim prostorskim zvokom. To lahko storite z zvočnikom Soundbar, ki ima podporo za Google Cast in tako prek najljubših glasbenih aplikacij omogoča uživanje v brezhibnem predvajanju in visokokakovostnem zvoku.

Poglej vse prednosti

z Google Cast in Spotify Connect

3.1-kanalni zvok za neprekosljivo jasen glas

  • 3.1-kanalni brezžični nizkotonec

  • Google Cast in Spotify Connect

  • Bluetooth in NFC

  • 1 vhod HDMI in izhod HDMI ARC

2-sistemski zvočnik za najbolj jasen zvok in najboljši dinamični razpon

2-sistemski zvočnik za najbolj jasen zvok in najboljši dinamični razpon

2-sistemski zvočnik za najbolj jasen zvok in izjemen dinamični razpon

Pametni telefoni s tehnologijo NFC z enim dotikom za združevanje s tehnologijo Bluetooth

Pametni telefoni s tehnologijo NFC z enim dotikom za združevanje s tehnologijo Bluetooth

Tehnologija NFC (Near Field Communications) omogoča preprosto združevanje naprav Bluetooth®. S samo enim dotikom se s pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom, ki podpira tehnologijo NFC, na delu označenem z NFC, dotaknite Soundbara. Tako boste enostavno vklopili napravo ali sprožili povezovanje naprav prek Bluetooth ter pretakanje glasbe.

Spotify Connect za enostavno uporabo aplikacij

Spotify Connect za enostavno uporabo aplikacij

S storitvijo Spotify Connect lahko enostavno izbirate, iščete in predvajate glasbo iz vsakega prostora doma, pametno napravo pa uporabljate kot daljinski upravljalnik. Z neposredno povezavo Spotify lahko predvajate glasbo v oblaku, pametno napravo pa uporabljate za klicanje ali predvajanje videoposnetkov, predvajanje glasbe pa se ne prekine niti, če jo premaknete izven dosega. S tem porabite malo energije baterije, saj jo za glasbo potrebujete zelo malo. Na voljo so vam vse uporabne funkcije Spotify – od pripravljenih seznamov do visoke frekvence vzorčenja. Vse, kar potrebujete za odkrivanje nove glasbe in poslušanje v najboljši kakovosti.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

2.8

od 5

6

Ocene

4

30/01/2018

Slovenija

Slovenija

Super design, odličen zvok.

Z napravo sem zelo zadovoljna. Enostavna za uporabo in velika izbira storitev.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HTL5160B Zvočnik Soundbar

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HTL5160B Zvočnik Soundbar

04/03/2016

Slovenija

Slovenija

Ta soundbar je odličen!

Dizajn, čistost zvoka, moč basa, povezljivost....to je samo nekaj njegovih lastnosti, ki so me enostavno navdušile. Vreden vsakega centa. :) Zelo priporočam.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HTL5160B Zvočnik Soundbar

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HTL5160B Zvočnik Soundbar

06/07/2017

Polska

Polska

Jestem rozczarowany

Kupiłem ponieważ mam telewizor Philips z systemem Android i liczyłem że urządzenia będą że sobą współpracować. Niestety włączenie telewizora nie zawsze skutkuje włączeniem głośników więc można zapomnieć o nie używaniu drugiego pilota. Co wiecej czasem telwizor nie potrafi rozpoznac głośników i trzeba wszystko wyłączyć i wlaczyc ponownie. Kolejna problem to Subwoofer ktory potrafi się odołączać od głośników. Jedynym sposobem na jego ponowne podłączenie jest wypięcie głośników z zasilania.

Ta ocena je bila podana za HTL5160B Soundbar

Ta ocena je bila podana za HTL5160B Soundbar

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Omejitve odgovornosti

  1. Razpoložljivost glasbenih storitev je odvisna od države. Podrobnosti si oglejte na spletnih straneh glasbenih storitev.

  2. Za ta zvočnik potrebujete račun Spotify Premium.