Spotify Connect za enostavno uporabo aplikacij

S storitvijo Spotify Connect lahko enostavno izbirate, iščete in predvajate glasbo iz vsakega prostora doma, pametno napravo pa uporabljate kot daljinski upravljalnik. Z neposredno povezavo Spotify lahko predvajate glasbo v oblaku, pametno napravo pa uporabljate za klicanje ali predvajanje videoposnetkov, predvajanje glasbe pa se ne prekine niti, če jo premaknete izven dosega. S tem porabite malo energije baterije, saj jo za glasbo potrebujete zelo malo. Na voljo so vam vse uporabne funkcije Spotify – od pripravljenih seznamov do visoke frekvence vzorčenja. Vse, kar potrebujete za odkrivanje nove glasbe in poslušanje v najboljši kakovosti.