Izdelek ni več na voljo
HTL5160B/12
3.1-kanalni zvok za neprekosljivo jasen glas
Televizor za boljše kinematografsko doživetje nadgradite z jasnejšo reprodukcijo govora in virtualnim prostorskim zvokom. To lahko storite z zvočnikom Soundbar, ki ima podporo za Google Cast in tako prek najljubših glasbenih aplikacij omogoča uživanje v brezhibnem predvajanju in visokokakovostnem zvoku.
3.1-kanalni brezžični nizkotonec
Google Cast in Spotify Connect
Bluetooth in NFC
1 vhod HDMI in izhod HDMI ARC
2-sistemski zvočnik za najbolj jasen zvok in izjemen dinamični razpon
Tehnologija NFC (Near Field Communications) omogoča preprosto združevanje naprav Bluetooth®. S samo enim dotikom se s pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom, ki podpira tehnologijo NFC, na delu označenem z NFC, dotaknite Soundbara. Tako boste enostavno vklopili napravo ali sprožili povezovanje naprav prek Bluetooth ter pretakanje glasbe.
S storitvijo Spotify Connect lahko enostavno izbirate, iščete in predvajate glasbo iz vsakega prostora doma, pametno napravo pa uporabljate kot daljinski upravljalnik. Z neposredno povezavo Spotify lahko predvajate glasbo v oblaku, pametno napravo pa uporabljate za klicanje ali predvajanje videoposnetkov, predvajanje glasbe pa se ne prekine niti, če jo premaknete izven dosega. S tem porabite malo energije baterije, saj jo za glasbo potrebujete zelo malo. Na voljo so vam vse uporabne funkcije Spotify – od pripravljenih seznamov do visoke frekvence vzorčenja. Vse, kar potrebujete za odkrivanje nove glasbe in poslušanje v najboljši kakovosti.
Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete
2.8
od 5
6
Ocene
Aleja84
30/01/2018
Slovenija
Super design, odličen zvok.
Z napravo sem zelo zadovoljna. Enostavna za uporabo in velika izbira storitev.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HTL5160B Zvočnik Soundbar
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HTL5160B Zvočnik Soundbar
Dacapio
04/03/2016
Slovenija
Ta soundbar je odličen!
Dizajn, čistost zvoka, moč basa, povezljivost....to je samo nekaj njegovih lastnosti, ki so me enostavno navdušile. Vreden vsakega centa. :) Zelo priporočam.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HTL5160B Zvočnik Soundbar
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HTL5160B Zvočnik Soundbar
LuckyLuke
06/07/2017
Polska
Jestem rozczarowany
Kupiłem ponieważ mam telewizor Philips z systemem Android i liczyłem że urządzenia będą że sobą współpracować. Niestety włączenie telewizora nie zawsze skutkuje włączeniem głośników więc można zapomnieć o nie używaniu drugiego pilota. Co wiecej czasem telwizor nie potrafi rozpoznac głośników i trzeba wszystko wyłączyć i wlaczyc ponownie. Kolejna problem to Subwoofer ktory potrafi się odołączać od głośników. Jedynym sposobem na jego ponowne podłączenie jest wypięcie głośników z zasilania.
Ta ocena je bila podana za HTL5160B Soundbar
Ta ocena je bila podana za HTL5160B Soundbar
Razpoložljivost glasbenih storitev je odvisna od države. Podrobnosti si oglejte na spletnih straneh glasbenih storitev.
Za ta zvočnik potrebujete račun Spotify Premium.