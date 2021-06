Vgrajeno zvezdišče HDMI poskrbi za priročno priključevanje naprav na televizor

Zvezdišče HDMI olajša priključevanje naprav na televizor in odpravi zmedo s kabli. Pri gledanju različnih vsebin na vašem ploščatem televizorju vam omogoča udobno poslušanje najboljšega možnega zvoka. Vse naprave HDMI neposredno priključite na zvezdišče HDMI sistema za domači kino in za priključitev ploščatega televizorja uporabite le en kabel. Tako boste lahko preprosto uživali ob gledanju filmov in televizijskih programov s sliko in zvokom v visoki ločljivosti, saj vam ne bo treba skrbeti za zmedo s kabli.