Izdelek ni več na voljo
Neprekosljivi rezultati, enostavneje, kot si mislite.
Predstavljamo kuhinjski robot Philips – neprekosljiva zmogljivost in vsestranskost, enostavneje, kot ste si mislili!
900 W, kompaktna
4 l kovinska posoda
Enostavna nastavitev 4-v-1
Zmogljiv 900 W motor za vedno neprekosljive rezultate.
Planetarno mešanje omogoča, da se nastavki za gnetenje, mešanje in stepanje premikajo na poseben način – namesto navadnega kroženja se premikajo tudi naprej in nazaj ter tako dosežejo vse dele posode. Zahvaljujoč temu dobimo gladko in temeljito premešane sestavine.
V veliki in trpežni 4-litrski kovinski posodi lahko zlahka zgnetete do 1300 g testa in iz njega pripravite 4 pice s premerom 30 cm ali 2 štruci kruha. Zahvaljujoč kovinskemu ročaju je prenašanje in prelivanje zares preprosto, pokrov pa preprečuje škropljenje sestavin med mešanjem.
4.8
od 5
15
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Romeo
08/05/2017
Slovenija
Preverjen kupec
ta izdelek ima odlične lastnosti
aparat je vsestranski in uporaben pri mnogih prpravkih vgospodinjstvu
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Avance Collection HR7954/00 Kuhinjski robot
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Avance Collection HR7954/00 Kuhinjski robot
SkyDust81
13/03/2022
Hrvatska
jako dobar
koristimo ga već godinama.... Moja draga ga iskorištava maximalno. U 7 godina jedan kvar koji smo nedavno popravili u ovlaštenom servisu. Jedino nam je pukla jedna posuda koju ne možemo naručit preko servisa
Prednosti
multifunkcionalan
Slabosti
Nemogućnost naručivanja dodatne pusude preko ovlaštenog servisa
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Avance Collection HR7954/00 Kuhinjski stroj
Datum uporabe 2020-03-13
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Avance Collection HR7954/00 Kuhinjski stroj
Datum uporabe 2020-03-13
Adrian70
16/05/2019
România
Extraordinar !
Detinem acest produs de 2,5 ani, il folosim aproape zilnic si functioneaza f.bine.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Avance Collection HR7954/00 Robot de bucătărie
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Avance Collection HR7954/00 Robot de bucătărie