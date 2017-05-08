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  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Main in-use photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product with Accessory Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Main in-use photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product with Accessory Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Kitchen Machine

Izdelek ni več na voljo

Avance CollectionKuhinjski robot

HR7954/00

4.8

| (15) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Neprekosljivi rezultati, enostavneje, kot si mislite.

Predstavljamo kuhinjski robot Philips – neprekosljiva zmogljivost in vsestranskost, enostavneje, kot ste si mislili!

Poglej vse prednosti

Kolači, pice, napitki, juhe in še več

Neprekosljivi rezultati, enostavneje, kot si mislite.

  • 900 W, kompaktna

  • 4 l kovinska posoda

  • Enostavna nastavitev 4-v-1

Zmogljiv 900 W motor za vedno neprekosljive rezultate

Zmogljiv 900 W motor za vedno neprekosljive rezultate

Zmogljiv 900 W motor za vedno neprekosljive rezultate.

Planetarno mešanje za temeljito mešanje sestavin

Planetarno mešanje za temeljito mešanje sestavin

Planetarno mešanje omogoča, da se nastavki za gnetenje, mešanje in stepanje premikajo na poseben način – namesto navadnega kroženja se premikajo tudi naprej in nazaj ter tako dosežejo vse dele posode. Zahvaljujoč temu dobimo gladko in temeljito premešane sestavine.

4 l kovinska posoda s prostornino za 1300 gramov testa

4 l kovinska posoda s prostornino za 1300 gramov testa

V veliki in trpežni 4-litrski kovinski posodi lahko zlahka zgnetete do 1300 g testa in iz njega pripravite 4 pice s premerom 30 cm ali 2 štruci kruha. Zahvaljujoč kovinskemu ročaju je prenašanje in prelivanje zares preprosto, pokrov pa preprečuje škropljenje sestavin med mešanjem.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.8

od 5

15

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

08/05/2017

Slovenija

Slovenija

Preverjen kupec

ta izdelek ima odlične lastnosti

aparat je vsestranski in uporaben pri mnogih prpravkih vgospodinjstvu

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Avance Collection HR7954/00 Kuhinjski robot

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Avance Collection HR7954/00 Kuhinjski robot

13/03/2022

Hrvatska

Hrvatska

jako dobar

koristimo ga već godinama.... Moja draga ga iskorištava maximalno. U 7 godina jedan kvar koji smo nedavno popravili u ovlaštenom servisu. Jedino nam je pukla jedna posuda koju ne možemo naručit preko servisa

Prednosti

multifunkcionalan

Slabosti

Nemogućnost naručivanja dodatne pusude preko ovlaštenog servisa

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Avance Collection HR7954/00 Kuhinjski stroj

Datum uporabe 2020-03-13

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Avance Collection HR7954/00 Kuhinjski stroj

Datum uporabe 2020-03-13

16/05/2019

România

România

Extraordinar !

Detinem acest produs de 2,5 ani, il folosim aproape zilnic si functioneaza f.bine.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Avance Collection HR7954/00 Robot de bucătărie

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Avance Collection HR7954/00 Robot de bucătărie

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