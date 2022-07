4 l kovinska posoda s prostornino za 1300 gramov testa

V veliki in trpežni 4-litrski kovinski posodi lahko zlahka zgnetete do 1300 g testa in iz njega pripravite 4 pice s premerom 30 cm ali 2 štruci kruha. Zahvaljujoč kovinskemu ročaju je prenašanje in prelivanje zares preprosto, pokrov pa preprečuje škropljenje sestavin med mešanjem.