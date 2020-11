Ožemalnik citrusov za svež sok iz pomaranč in grenivk

Novi Philipsov multipraktik Jamie Oliver, ki je zanesljiv, enostaven in čudovito zasnovan, vključuje številne uporabne nastavke za pripravo svežih in zdravih zajtrkov, kosil in večerij. Ta nastavek je idealen za iztiskanje svežega soka iz vseh vrst citrusov, kot so pomaranče in grenivke.