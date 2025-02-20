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  • Prihranite prostor in trud
  • Prihranite prostor in trud
  • Prihranite prostor in trud
  • Prihranite prostor in trud
  • Prihranite prostor in trud
  • Prihranite prostor in trud
  • Prihranite prostor in trud
  • Prihranite prostor in trud
  • Prihranite prostor in trud
  • Prihranite prostor in trud
  • Prihranite prostor in trud

Izdelek ni več na voljo

Daily CollectionMultipraktik

HR7625/70

5

| (12) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Prihranite prostor in trud

S Philipsovim multipraktikom HR7625/70 pokončne zasnove prihranite prostor, trud in čas. Je izjemno zmogljiv in neverjetno vsestranski, zato lahko dokončate vsako opravilo v nekaj sekundah! Vključuje tudi mešalnik.

Poglej vse prednosti

Izjemno kompakten multipraktik z mešalnikom

Prihranite prostor in trud

  • 500 W

  • Kompaktna zasnova 2-v-1

  • 2 l posoda

Vse nastavke lahko shranite v posodo za praktično shranjevanje

Vse nastavke lahko shranite v posodo za praktično shranjevanje

Microstore omogoča shranjevanje vseh nastavkov v posodi za enostavno in praktično shranjevanje.

2 hitrosti in impulzno

2 hitrosti in impulzno

Multipraktik Philips ima dve nastavitvi hitrosti, za trde ali mehke sestavine. Ima tudi nastavitev za npr. sekljanje česna ali drobljenje ledu.

Motor moči 500 W za pripravo velikih količin hrane in močno gnetenje

Motor moči 500 W za pripravo velikih količin hrane in močno gnetenje

Motor moči 500 W, 2 nastavitvi hitrosti in gumb za pulzno mešanje vam omogočajo, da izberete pravo hitrost za najboljše rezultate

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
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5.0

od 5

12

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

20/02/2025

Magyarország

Magyarország

A termék kiváló funkciókkal rendelkezik! szuper!

Szuper, nagyon szeretem mert hasznos a konyhámban.

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR7625/70 Konyhai robotgép

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR7625/70 Konyhai robotgép

28/10/2021

Україна

Україна

Долговечный и универсальный помощник!

Покупала такой комбайн очень давно, но до сих пор не было никаких нареканий, не приходилось носить в ремонт, ножи, как и прежде острые, работает, как часики, делаю с помощью него очень много всего и не представляю, как обходилась раньше. Удобный, компактный, мощный, очень довольна!

Prednosti

однозначно,ЗА

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HR7625/70 Кухонний комбайн

Date of Use 2019-10-27

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HR7625/70 Кухонний комбайн

Date of Use 2019-10-27

04/05/2021

Polska

Polska

Dobry. Za tą cenę rewelka.

Nie zawiódł mnie jeszcze. Jak by do zestawu dorzucili tarczę do frytek był by ideał.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR7625/70 Robot kuchenny

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR7625/70 Robot kuchenny

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