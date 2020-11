Vključno z mešalnikom

Multipraktik dobite v paketu s sedmimi nastavki, s katerimi lahko izvajate 28 različnih funkcij. To so: rezilo iz nerjavečega jekla za sekljanje, stepanje, drobljenje, rezanje, zavijanje, tlačenje, sekljanje in mešanje; nastavek za gnetenje; nastavek za rezanje srednje debelih rezin zelenjave in sadja; nastavek za srednje strganje zelenjave, sadja in sira; mešalna plošča za stepanje in emulgiranje; granulacijski nastavek za granulacijo krompirja ter mešalnik za mešanje, drobljenje, penjenje, mletje, pasiranje, homogeniziranje, utekočinjenje, frezanje, stresanje in pretresanje.