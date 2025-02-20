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Izdelek ni več na voljo
Prihranite prostor in trud
S Philipsovim multipraktikom HR7625/70 pokončne zasnove prihranite prostor, trud in čas. Je izjemno zmogljiv in neverjetno vsestranski, zato lahko dokončate vsako opravilo v nekaj sekundah! Vključuje tudi mešalnik.
500 W
Kompaktna zasnova 2-v-1
2 l posoda
Microstore omogoča shranjevanje vseh nastavkov v posodi za enostavno in praktično shranjevanje.
Multipraktik Philips ima dve nastavitvi hitrosti, za trde ali mehke sestavine. Ima tudi nastavitev za npr. sekljanje česna ali drobljenje ledu.
Motor moči 500 W, 2 nastavitvi hitrosti in gumb za pulzno mešanje vam omogočajo, da izberete pravo hitrost za najboljše rezultate
5.0
od 5
12
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Mawada
20/02/2025
Magyarország
A termék kiváló funkciókkal rendelkezik! szuper!
Szuper, nagyon szeretem mert hasznos a konyhámban.
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR7625/70 Konyhai robotgép
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR7625/70 Konyhai robotgép
28/10/2021
Україна
Долговечный и универсальный помощник!
Покупала такой комбайн очень давно, но до сих пор не было никаких нареканий, не приходилось носить в ремонт, ножи, как и прежде острые, работает, как часики, делаю с помощью него очень много всего и не представляю, как обходилась раньше. Удобный, компактный, мощный, очень довольна!
Prednosti
однозначно,ЗА
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HR7625/70 Кухонний комбайн
Date of Use 2019-10-27
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HR7625/70 Кухонний комбайн
Date of Use 2019-10-27
Jo jestem
04/05/2021
Polska
Dobry. Za tą cenę rewelka.
Nie zawiódł mnie jeszcze. Jak by do zestawu dorzucili tarczę do frytek był by ideał.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR7625/70 Robot kuchenny
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR7625/70 Robot kuchenny