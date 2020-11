Priročen aparat vse v enem: gnetenje, emulgiranje, strganje, rezanje

Z več kot 16 funkcijami ni omejitev: obroki, kruh, omake in več. Uporabljajte izjemno kakovostne večfunkcijske dodatke za sekljanje, pasiranje in mletje z S-rezilom, ali rezanje in strganje z rezalnim diskom 2 v 1. Kar vam trenutno najbolj ustreza, stepanje, emulgiranje, gnetenje in več.