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  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender HR3868/00
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender HR3868/00
  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender HR3868/00
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender HR3868/00

Izdelek ni več na voljo

Avance CollectionZmogljiv mešalnik Innergizer

HR3868/00

4.6

| (16) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 93%

Užijte več hranljivih snovi

Zmogljivi mešalnik s tehnologijo za iztiskanje hranljivih snovi ProBlend Extreme iz sadja in zelenjave iztisne 97 % hranljivih snovi*

Poglej vse prednosti

Iz sadja in zelenjave iztisnite 97 % hranljivih snovi

Užijte več hranljivih snovi

  • 2000 W

  • 45.000 vrt/min

Zmogljivih 2000 W in 45.000 vrt/min

Zmogljivih 2000 W in 45.000 vrt/min

Zmogljivo mešanje z 2000 W in s 45.000 vrt/min

Tehnologija ProBlend Extreme

Tehnologija za iztiskanje hranljivih snovi "ProBlend Extreme" iztisne hranljive snovi iz celic, da jih lahko vaše telo vsrka.

Prehranski strokovnjak je za vas izbral 40 receptov za napitke

Prehranski strokovnjak je za vas izbral 40 receptov za napitke

Prehranski strokovnjak je za vas izbral 40 receptov za napitke.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.6

od 5

16

Ocene

93%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2

21/06/2020

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

okrasa kuchyně

V mixování je to jednička, počet otáček je tak vysoký, že se obsah zahřívá. Rozmixuje polévky do absolutního hladka. Smoothie rovněž na jedničku, v porovnání s předchozími mixéry je topka. Super jsou naprogramovaná tlačítka. A hlučnost je se sklopeným krytem opravdu hodně snížená.

Prednosti

vysoké otáčky, design, kvalita zpracování, robustnost

Slabosti

vyšší cena

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Avance Collection HR3868/00 Vysokorychlostní mixér Innergizer

Datum uporabe 2019-05-21

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Avance Collection HR3868/00 Vysokorychlostní mixér Innergizer

Datum uporabe 2019-05-21

12/05/2020

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Výrobek na profi úrovni

Výkonný mixér, který zvládne vše, co se od něj očekává. Oceňuji přednastavené režimy pro mixování různých druhů potravin, jídel a přísad.

Prednosti

Výkon, odolnost, ovládání

Slabosti

Větší rozměry s krytem

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Avance Collection HR3868/00 Vysokorychlostní mixér Innergizer

Datum uporabe 2019-04-12

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Avance Collection HR3868/00 Vysokorychlostní mixér Innergizer

Datum uporabe 2019-04-12

01/10/2019

Česká republika

Česká republika

Špičkový mixer

Tento výrobek se Philipsu skutečně povedl. Rozmixuje vše. Umí velmi jemné omáčky. Používám jej i na mixování mandloveho nebo kešu mléka. Potom už nemusím ani cedit. Používáme denně a pořád šlape jak má.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Avance Collection HR3868/00 Vysokorychlostní mixér Innergizer

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Avance Collection HR3868/00 Vysokorychlostní mixér Innergizer

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  1. Test s hruškami, jagodami, peso in paradižnikom je bil maja 2016 opravljen v neodvisnem laboratoriju