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Užijte več hranljivih snovi
Zmogljivi mešalnik s tehnologijo za iztiskanje hranljivih snovi ProBlend Extreme iz sadja in zelenjave iztisne 97 % hranljivih snovi*
2000 W
45.000 vrt/min
Zmogljivo mešanje z 2000 W in s 45.000 vrt/min
Tehnologija za iztiskanje hranljivih snovi "ProBlend Extreme" iztisne hranljive snovi iz celic, da jih lahko vaše telo vsrka.
Prehranski strokovnjak je za vas izbral 40 receptov za napitke.
4.6
od 5
16
Ocene
93%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
kuchař1
21/06/2020
Česká republika
Preverjen kupec
okrasa kuchyně
V mixování je to jednička, počet otáček je tak vysoký, že se obsah zahřívá. Rozmixuje polévky do absolutního hladka. Smoothie rovněž na jedničku, v porovnání s předchozími mixéry je topka. Super jsou naprogramovaná tlačítka. A hlučnost je se sklopeným krytem opravdu hodně snížená.
Prednosti
vysoké otáčky, design, kvalita zpracování, robustnost
Slabosti
vyšší cena
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Avance Collection HR3868/00 Vysokorychlostní mixér Innergizer
Datum uporabe 2019-05-21
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Avance Collection HR3868/00 Vysokorychlostní mixér Innergizer
Datum uporabe 2019-05-21
Fili2
12/05/2020
Česká republika
Preverjen kupec
Výrobek na profi úrovni
Výkonný mixér, který zvládne vše, co se od něj očekává. Oceňuji přednastavené režimy pro mixování různých druhů potravin, jídel a přísad.
Prednosti
Výkon, odolnost, ovládání
Slabosti
Větší rozměry s krytem
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Avance Collection HR3868/00 Vysokorychlostní mixér Innergizer
Datum uporabe 2019-04-12
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Avance Collection HR3868/00 Vysokorychlostní mixér Innergizer
Datum uporabe 2019-04-12
MiroslavM
01/10/2019
Česká republika
Špičkový mixer
Tento výrobek se Philipsu skutečně povedl. Rozmixuje vše. Umí velmi jemné omáčky. Používám jej i na mixování mandloveho nebo kešu mléka. Potom už nemusím ani cedit. Používáme denně a pořád šlape jak má.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Avance Collection HR3868/00 Vysokorychlostní mixér Innergizer
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Avance Collection HR3868/00 Vysokorychlostní mixér Innergizer
Test s hruškami, jagodami, peso in paradižnikom je bil maja 2016 opravljen v neodvisnem laboratoriju