zahtevne sestavine

Innergizer se uspešno spopade z oreščki, gomolji, semeni in ledom.

2000 W moči s 45.000 vrt/min

Iztisnite 97 % hranljivih snovi*

* Test s hruškami, jagodami, peso in paradižnikom je bil maja 2016 opravljen v neodvisnem laboratoriju.

Poslušajte razliko

Hitro

čiščenje

Smoothie

Oreščke zdrobite, zmeljite ali zmešajte v kremasto naravno maslo.

Zamrznjeno

Zamrznjeno sadje zmešajte v kremaste sladice.

Juhe

Pripravljajte gladke domače juhe – tople ali hladne.

Oreščki

Led

Zdrobite led za vaše najljubše osvežilne poletne napitke.

Serija Avance

Visokozmogljiv mešalnik Innergizer

HR3868/00

*Edinstven sistem za iztiskanje hranljivih snovi

* Digitalni zaslon s 5 prednastavljenimi načini

* Neuničljiva 2,2-litrska tritanska posoda

* Preprosto čiščenje v pomivalnem stroju (razen glavne enote)

* 2000 W moči, 45.000 vrt/min

* 2-letna garancija

Sestavine

Ukrotite

zahtevne sestavine

Kupola za blaženje hrupa

Hitro čiščenje

Hitro

čiščenje

5 prednastavljenih načinov

Pogled 180°

Kupola za blaženje hrupa za miren in prijeten dom

Svojo najljubšo zelenjavo, sadje, oreščke in semena spremenite v okusen smuti popolne teksture.

Ukrotite