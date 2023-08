Zmogljiv ročni mešalnik za vse posode za mešanje

Sprostite se in uživajte v peki. S tem ročnim mešalnikom lahko tudi gosto testo zmešate ali zgnetete že v nekaj minutah. Globok doseg in funkcija mehkega zagona zagotavljata učinkovito obdelavo v globljih posodah, manj škropljenja in hitrejše čiščenje. Več o izdelku