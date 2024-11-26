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  • Mešanje, obračanje, stiskanje sokov.
  • Mešanje, obračanje, stiskanje sokov.
  • Mešanje, obračanje, stiskanje sokov.
  • Mešanje, obračanje, stiskanje sokov.
  • Mešanje, obračanje, stiskanje sokov.
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  • Mešanje, obračanje, stiskanje sokov.
  • Mešanje, obračanje, stiskanje sokov.
  • Mešanje, obračanje, stiskanje sokov.
  • Mešanje, obračanje, stiskanje sokov.

Mešalnik Flip&Juice™Visokozmogljiv mešalnik z modulom sokovnika

HR3770/00

4.6
| (144) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 90%
Mešanje, obračanje, stiskanje sokov.
Mešalnik Flip & Juice™ z revolucionarno zasnovo posode in vgrajenim filtrom skrbi za čiste in kašaste sokove, svilnate smutije ter namaze iz oreščkov s koščki. Naj vaša družina uživa ob izjemni raznolikosti tekstur.
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Čist ali kašast sok s tehnologijo Flip & Juice™

Mešanje, obračanje, stiskanje sokov.

  • Tehnologija Flip&Juice™

  • Tehnologija ProBlend Ultra

  • Aplikacija HomeID

  • Programi s hitro izbiro

  • Program za hitro čiščenje

Čisti in kašasti sokovi s tehnologijo Flip&Juice™

Čisti in kašasti sokovi s tehnologijo Flip&Juice™

Novi mešalnik Philips Flip & Juice je naš prvi visokozmogljiv mešalnik z modulom sokovnika. Z revolucionarno zasnovo posode in vgrajenim filtrom bo imel napitek teksturo, prilagojeno željam vaše družine. Od svilnato gladkih smutijev do čistih ali kašastih sokov – naš najnaprednejši mešalnik ponuja najširšo izbiro. Združuje mešanje in iztiskanje soka v eni rešitvi ter prihrani prostor v vaši kuhinji.

Tehnologija ProBlend Ultra

Tehnologija ProBlend Ultra

Tehnologija ProBlend Ultra združuje 3 funkcije, ki so zasnovane po meri, da odlično sodelujejo in zagotavljajo vrhunsko raznolikost okusov in tekstur pri vsakem obroku – točno tako, kot vam je všeč.

Posoda ProBlend Ultra usmerja sestavine nazaj v pretok

Posoda ProBlend Ultra usmerja sestavine nazaj v pretok

Posoda ProBlend Ultra je zasnovana z edinstvenimi rebri, ki sestavine stalno usmerjajo nazaj v tok mešanja, tako da so vse sestavine znova v območju rezila za optimalne rezultate mešanja

Tehnične specifikacije

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Ocene

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Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.6

od 5

144

Ocene

90%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3

26/11/2024

Slovenija

Slovenija

Ga ne zamenjam

Tako dobrega blenderja pa še nisem imela! Je izjemno močan in sestavine zmelje kot profesionalni. Res ga priporočam vsem, ki želite vrhunski smuti.

Prednosti

Močan, naredi penasti smuti

Ta ocena je bila podana za Serija 7000 HR3760/10 Visokozmogljiv mešalnik

Ta ocena je bila podana za Serija 7000 HR3760/10 Visokozmogljiv mešalnik

25/11/2024

Slovenija

Slovenija

Mešalnik 2v1 s sodobnim displejem

Mešalnik sodobnega dizajna z visoko zmogljivostjo in hkrati tihim delovanjem. Preprosto vodljiv displej ponuja več programov, glede na namen uporabe. Priporočam ga vsem ljubiteljem smoothijev, boul ter naravnih sokov. Definitivno primeren tudi za družine z zdravimi prehranskimi navadami.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Mešalnik Flip&Juice™ HR3770/00 Visokozmogljiv mešalnik z modulom sokovnika

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Mešalnik Flip&Juice™ HR3770/00 Visokozmogljiv mešalnik z modulom sokovnika

25/11/2024

Slovenija

Slovenija

Res zmogljiv

Blender me je presenetil zaradi svojih res hudih značilnosti in zmožnisti blendanja, ki so enostavne za izbor zaradi programov. Digitalni zaslonček je res atraktiven, hkrati pa poenostavlja uporabo. Sam mlinček je res zmogljiv in hitro zmelje led in oreščke, s čimer sem imela težave pri blenderjih do sedaj.

Prednosti

zaslon, programi, moč

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 7000 HR3760/00 Visokozmogljiv mešalnik

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 7000 HR3760/00 Visokozmogljiv mešalnik

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