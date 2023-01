Čisti in kašasti sokovi s tehnologijo Flip&Juice™

Novi mešalnik Philips Flip & Juice je naš prvi zmogljiv mešalnik z modulom sokovnika. Z revolucionarno zasnovo posode in vgrajenim filtrom bo imel napitek teksturo, prilagojeno željam vaše družine. Od popolno svilnatih smutijev do čistih ali kašastih sokov – naš najnaprednejši mešalnik ponuja najširšo izbiro. Združuje mešanje in iztiskanje soka v eni rešitvi in prihrani prostor v vaši kuhinji.