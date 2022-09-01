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Vse serije

  • Enostavna priprava rahlih tort in gladkega testa
  • Enostavna priprava rahlih tort in gladkega testa
  • Enostavna priprava rahlih tort in gladkega testa
  • Enostavna priprava rahlih tort in gladkega testa
  • Enostavna priprava rahlih tort in gladkega testa
  • Enostavna priprava rahlih tort in gladkega testa
  • Enostavna priprava rahlih tort in gladkega testa
  • Enostavna priprava rahlih tort in gladkega testa
  • Enostavna priprava rahlih tort in gladkega testa
  • Enostavna priprava rahlih tort in gladkega testa
  • Enostavna priprava rahlih tort in gladkega testa
  • Enostavna priprava rahlih tort in gladkega testa
  • Enostavna priprava rahlih tort in gladkega testa
  • Enostavna priprava rahlih tort in gladkega testa
  • Enostavna priprava rahlih tort in gladkega testa
  • Enostavna priprava rahlih tort in gladkega testa

Novo

Serija 3000Mešalnik Philips serije 3000

HR3705/00

5
| (40) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Enostavna priprava rahlih tort in gladkega testa
Z našim mešalnikom serije 3000 lahko hitro in preprosto pripravljate prave poslastice. Mešanice za pecivo in testo pripravite do 20 % hitreje.* Lahka in ergonomska zasnova poskrbi za preprosto in udobno mešanje sestavin.
Poglej vse prednosti

Preprosto in hitro s stožčastimi metlicami

Enostavna priprava rahlih tort in gladkega testa

  • 300 W

  • 5 hitrosti in turbo

  • Metlice in kavlji za gnetenje testa

  • Lahek

Stožčaste metlice mešajo do 20 % hitreje*

Stožčaste metlice mešajo do 20 % hitreje* – v krajšem času pokrijejo večjo površino in v testo vmešajo zrak ter tako poskrbijo za gladko, rahlo teksturo.

Močan 300-vatni motor

5 hitrosti in Turbo za vsa kuhinjska opravila

5 hitrosti in Turbo za vsa kuhinjska opravila

S 5 različnimi hitrostmi lahko vedno izberete pravo za vsakršno opravilo.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

5.0

od 5

40

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

01/09/2022

България

България

Preverjen kupec

Продуктът има чудесни характеристики

Лесен за употреба, почистване и съхранение! Препоръчвам за начинаещи домакини.

Prednosti

Компактен

Slabosti

Няма

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 5000 Series HR3750/00 Миксер

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 5000 Series HR3750/00 Миксер

28/11/2021

Україна

Україна

Preverjen kupec

набір функцій

Якість відповідає ціні,Цього достатньо щоб зробити вибір

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Серія 3000 HR3705/00 Міксер

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Серія 3000 HR3705/00 Міксер

11/11/2021

Україна

Україна

Ідеальне співвідношення ціни та якості

Чудовий міксер, надійна робота, нічого зайвого просто якісна робота приладу.

Prednosti

Якість, надійністт

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Серія 3000 HR3705/00 Міксер

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Серія 3000 HR3705/00 Міксер

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Omejitve odgovornosti

  1. Pri stepanju 4 beljakov v primerjavi s prejšnjim modelom