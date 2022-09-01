2 leti garancije
Novo
300 W
5 hitrosti in turbo
Metlice in kavlji za gnetenje testa
Lahek
Stožčaste metlice mešajo do 20 % hitreje* – v krajšem času pokrijejo večjo površino in v testo vmešajo zrak ter tako poskrbijo za gladko, rahlo teksturo.
S 5 različnimi hitrostmi lahko vedno izberete pravo za vsakršno opravilo.
5.0
od 5
40
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Mladost75
01/09/2022
България
Preverjen kupec
Продуктът има чудесни характеристики
Лесен за употреба, почистване и съхранение! Препоръчвам за начинаещи домакини.
Prednosti
Компактен
Slabosti
Няма
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 5000 Series HR3750/00 Миксер
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 5000 Series HR3750/00 Миксер
Яся Б
28/11/2021
Україна
Del promocije
Preverjen kupec
набір функцій
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Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Серія 3000 HR3705/00 Міксер
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Серія 3000 HR3705/00 Міксер
Nazar2021
11/11/2021
Україна
Ідеальне співвідношення ціни та якості
Чудовий міксер, надійна робота, нічого зайвого просто якісна робота приладу.
Prednosti
Якість, надійністт
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Серія 3000 HR3705/00 Міксер
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Серія 3000 HR3705/00 Міксер
Pri stepanju 4 beljakov v primerjavi s prejšnjim modelom