300 ml majhna skodelica z ravnimi rezili za kavna zrna in začimbe

Privoščite si sveže mleto kavo in začimbe v domači kuhinji s 300 ml majhno skodelico in ravnimi rezili. Zmlete sestavine lahko uporabite takoj ali skodelico pokrijete in jih shranite. Skodelica je izdelana iz tritana proizvajalca Eastman in je 100 % brez bisfenola A, se ne razbije ter je primerna za pomivanje v pomivalnem stroju.