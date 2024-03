Nastavek za spiralno rezanje oblikuje zelenjavo v zabavne rezance z malo ogljikovih hidratov

Želite v prehrano svoje družine vnesti več zelenjave in sadja? Pomagajte si z nastavkom za spiralno rezanje in pripravite zabavne rezance z malo ogljikovih hidratov in brez glutena. Izberite špagete, linguine špagete ali široke rezance in uživajte.