Tehnologija ProMix za hitro, enakomernejše mešanje

Philips je v sodelovanju z univerzo v Stuttgartu razvil tehnologijo ProMix za hitrejše in enakomernejše mešanje. Edinstvena in napredna tehnologija ima obliko trikotnika za optimalen pretok hrane in najboljše delovanje, ki vsakič zagotavlja najboljše rezultate.