Tehnologija FiberBoost z do 50 % več vlakninami

S tehnologijo FiberBoost lahko z gumbom izberete želeno teksturo soka in pripravite osvežujoče čist sok ali kremast sok z do 50 % več vlakninami. Odlična kombinacija pametno upravljanih stalnih hitrosti in edinstvene zasnove s cedilom omogoča izbiro soka z več ali manj vlakninami, da lahko vsak uživa v svojem najljubšem napitku.