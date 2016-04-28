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Tehnologija MicroMasticating
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Sadje in zelenjava vsebujeta več tisoč celic, ki vsebujejo sok, vitamine in druga pomembna hranila. Philips inovativna tehnologija MicroMasticating odpira te celice in iz njih iztisne največ vaših najljubših sestavin, zato v kozarec iztisnete do 90 %* sadja.
Pripravljajte okusen in zdrav sok iz mehkega sadja in trde zelenjave. Iztiskate lahko sok iz najljubših vrst sadja in zelenjave ter celo iz sestavin z visoko vsebnostjo škroba, ki so običajno zelo zahtevne, kot so banane in mango.</
Listi in zelenjava vsebujejo veliko vlaknin, zato so idealne sestavine za pripravo zdravih sokov s tem sokovnikom. Pšenična trava, špinača in številne druge sestavine so s tehnologijo MicroMasticating lahko pomemben zdrav dodatek sokovom. Dodate lahko celo nekatere oreščke, kot so mandlji, in pripravite mandljevo mleko.
Nagrade
4.8
od 5
12
Ocene
100%
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MHon
28/04/2016
Česká republika
Malej a šikovnej
Malá rychlá recenze našeho nového odšťavňovače HR1897. Vybírali jsme šnekový, který se na rozdíl od odstředivých více hodí pro zpracovávání drobného ovoce, jako jsou například maliny a díky pomalým otáčkám a tedy i teplotě, prý i šetrnější k vitamínům. Na HR1897 se nám líbí jeho velikost. Při šířce cca 11 centimetrů ho necháváme trvale na kuchyňské lince, kde nezabírá moc místa. Širší by se musel poroučet do skříně a asi by se z něj časem stal další ‘krám’, co se nepoužívá. Takto jej máme stále po ruce a na očích, což nás svým způsobem i nutí / láká něco si vyrobit. Takže jak to odšťavňuje? Že si poradí v pohodě s citrusy, tak tady jsme zádrhel opravdu nečekali. Ale udělal nám radost, že ani při použití tvrdší zeleniny, jako například mrkve, se odšťavňovač nezadýchal a do odpadní nádoby vypadla nepříliš mokrá drť, takže výtěžnost (aspoň na tuto cenovou kategorii s jednou hřídelí) není vůbec špatná. Nevýhodou je nepříliš velký otvor pro vkládání surovin, tedy je třeba je patřičně nakrájet, ale toto bereme jako daň za kompaktnost přístroje a ta pro nás byla důležitá. Společně s přístrojem balení obsahuje dva druhy filtračních sítek (takové plastové prstýnky, s různou roztečí otvorů). Jeden pro čistější šťávu a druhý, který pustí více dužiny. To se hodí, protože já dužinu rád, ale má lepší polovička ji nemusí. Dále pak hezky zpracovanou knihu s cca 40 recepty. Přiznám se kombinace jablko, pomeranč, červená řepa a zázvor by nás asi nenapadla :), ale chutná skvěle… Recepty si můžete stáhnout i jako aplikaci do smartfounu – hodí se když nakupujete kouknout na co máte chuť a nakoupit podle toho suroviny (například zmiňovaný zázvor a řepu opravdu standardně v ledničce nemíváme – do teď ;) ). No a nakonec čištění. Několika jednoduchými pohyby se akční část přístroje rozebere na prvočinitele, které stačí opláchnout pod tekoucí vodou (vyzkoušeno). Celkově mi čištění trvá kolem 2-3 minut včetně rozborky / sborky. V manuálu píšou, že je možné je dát i do myčky, ale pokud čistíte hned po odšťavňování a nenecháte zbytky ovoce a zeleniny zaschnout, tak to není potřeba. Nádoba na šťávu se vejde do misky na odpad a zase ušetří kousek místa. Takže konečný verdikt: stroj sice nemáme dlouho, ale zatím nemáme co bychom mu vytkli. Malý, ne moc hlasitý, akorát výkonný, dobře se udržující. Poměr cena / výkon ok. Máme radost :)
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Avance Collection HR1897/30 Šnekový odšťavňovač
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Avance Collection HR1897/30 Šnekový odšťavňovač
Camina
30/03/2016
Česká republika
Skvělý pomocník do domácnosti
Odšťavňovač je vhodný pro zpracovní všech druhů ovoce a zeleniny. Zvládne kromě klasických "džusových" potravin také netradiční kořenovou zeleninu, zázvor, kapustu, ořechy - prostě na co máte právě chuť. Obsluha a samotné sestavení je snadné, zvládnou ho i větší děti. Navíc jsou zde dvě kontrolky, které před použitím zjistí, zda je vše na svém místě. Velkým přínosem je snadné mytí a úspora místa - vejde se na linku a na rozdíl od starších typů zde nepřekáží, naopak je stále po ruce. Odšťavňovač má dva druhy filtrů, které ovlivňují výslednou hustotu džusu. Po vymačkání zůstane poměrně málo zbytků, navíc díky zpětnému chodu ovoce vymačkáte opravdu do poslední kapky. Skvělým vylepšením je tlačítko dropstop, díky kterému nekape šťáva v případě nalévání na linku. Zbytky po odšťavňování lze dále využít, doporučuji např. mrkvovou bábovku :) Práce s odšťavňovačem Philips HR1897/30 je zábavná, takže si ho oblíbily i děti, které se samy snaží vytvářet nové druhy džusů a tak nevědomky do svého těla dostávají více potřebných vitamínů.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Avance Collection HR1897/30 Šnekový odšťavňovač
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Avance Collection HR1897/30 Šnekový odšťavňovač
Eva188
29/03/2016
Česká republika
Jednoduché použití
Jsem velmi překvapena tímto novým šnekovým odšťavňovačem. Především tím, jak je tichý a jak se snadno vymývá, v porovnání s odstředivým typem odšťavňovače. Snadnou údržbu umožňuje i plastový filtr, který nemá klasické sítko, pouze dva plastové dílky, které se omyjí pod proudem vody. Pochopila jsem i, že díky jiné technologii dostanu ze zeleniny a ovoce více hutnější a výživnější fresh než z klasického odšťavňovače. Design je pěkný, krásně se hodí na kuchyňskou linku. Nejvíce mi chutná jahodový fresh - srdeční záležitost MŇAM!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Avance Collection HR1897/30 Šnekový odšťavňovač
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Avance Collection HR1897/30 Šnekový odšťavňovač
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