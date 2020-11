70-milimetrski kanal za polnjenje s široko odprtino

Prihranite čas in hitreje iztisnite sok. Za polnjenje tega sokovnika vam ni več treba narezati večine sadja in zelenjave. Vse skupaj samo napolnite v velik kanal za polnjenje (70 mm) in si vsak dan privoščite zvrhan kozarec zdravja.