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  • Dnevni kozarec zdravja v le 1 minuti
  • Dnevni kozarec zdravja v le 1 minuti
  • Dnevni kozarec zdravja v le 1 minuti
  • Dnevni kozarec zdravja v le 1 minuti
  • Dnevni kozarec zdravja v le 1 minuti
  • Dnevni kozarec zdravja v le 1 minuti
  • Dnevni kozarec zdravja v le 1 minuti
  • Dnevni kozarec zdravja v le 1 minuti
  • Dnevni kozarec zdravja v le 1 minuti
  • Dnevni kozarec zdravja v le 1 minuti
  • Dnevni kozarec zdravja v le 1 minuti
  • Dnevni kozarec zdravja v le 1 minuti
  • Dnevni kozarec zdravja v le 1 minuti
  • Dnevni kozarec zdravja v le 1 minuti
  • Dnevni kozarec zdravja v le 1 minuti
  • Dnevni kozarec zdravja v le 1 minuti
  • Dnevni kozarec zdravja v le 1 minuti
  • Dnevni kozarec zdravja v le 1 minuti
  • Dnevni kozarec zdravja v le 1 minuti
  • Dnevni kozarec zdravja v le 1 minuti
  • Dnevni kozarec zdravja v le 1 minuti
  • Dnevni kozarec zdravja v le 1 minuti
  • Dnevni kozarec zdravja v le 1 minuti
  • Dnevni kozarec zdravja v le 1 minuti

Izdelek ni več na voljo

Viva CollectionSokovnik z vijačnim nastavkom

HR1887/80

4.7
| (67) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 94%
Dnevni kozarec zdravja v le 1 minuti
Vsak dan si privoščite zdrav sok. Sokovnik z vijačnim nastavkom Philips je vrhunska naprava za pripravo soka. Ta počasni sokovnik ima velik kanal za polnjenje, s katerim lahko iztiskate sok iz celih sadežev, zelenjave in listnate zelenjave. Očistite s spiranjem že v 90 sekundah.
Poglej vse prednosti

Enostavna priprava zdravih sokov vsak dan

Dnevni kozarec zdravja v le 1 minuti

  • Velik kanal, 70 mm

  • Hitro čiščenje v 90 sekundah

  • Enostavno sestavljanje

70-milimetrski kanal za polnjenje s široko odprtino

70-milimetrski kanal za polnjenje s široko odprtino

Prihranite čas in hitreje iztisnite sok. Za polnjenje tega sokovnika vam ni več treba narezati večine sadja in zelenjave. Vse skupaj samo vstavite v velik kanal za polnjenje (70 mm) in si vsak dan privoščite zvrhan kozarec zdravja.

Tehnologija QuickClean z mikro-sitom, ki ga lahko enostavno očistite

Tehnologija QuickClean z mikro-sitom, ki ga lahko enostavno očistite

S tehnologijo QuickClean, ki vključuje naše mikro-sito za enostavno čiščenje. Vse dele lahko preprosto odstranite in sperete z vodo.

Tehnologija preprečevanja kapljanja za čist kuhinjski pult

Tehnologija preprečevanja kapljanja za čist kuhinjski pult

Z našim vgrajenim sistemom za preprečevanje kapljanja bo vaš kuhinjski pult vedno čist in urejen.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.7

od 5

67

Ocene

94%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

18/03/2025

Slovenija

Slovenija

Ta sokovnik je zmagovalec!

Ta sokovnik je zmagovalec! Uporabljam ga vsak dan in res sem navdušena nad tem, kako enostavno ga je sestaviti in očistiti. S sadjem in zelenjavo se odlično spopade, sok pa je neverjetno okusen. Iskreno je preseglo vsa moja pričakovanja, 10/10.

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1889/70 Sokovnik z vijačnim nastavkom

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1889/70 Sokovnik z vijačnim nastavkom

18/03/2025

Slovenija

Slovenija

Zmagovalec

Top! Že dolgo sem iskala nekaj, kar ohranja vse hranilne snovi in ne povzroča preveč odpada. Ta model deluje odlično – sok je bogat in polnega okusa, brez nepotrebne pene. Poleg tega mi je všeč moderen dizajn, da dejansko lepo izpade v kuhinji.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1889/70 Sokovnik z vijačnim nastavkom

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1889/70 Sokovnik z vijačnim nastavkom

18/03/2025

Slovenija

Slovenija

Nova jutra

S tem sokovnikom sem dejansko popolnoma spremenila svoje jutranje navade. Sok je vrhunski, aparat pa zelo tih in enostaven za uporabo. Presenečena sem bil nad količino soka, ki ga iztisne iz sadja in zelenjave. Najboljši del pa je to, da je čiščenje hitro in preprosto, kar je zame ključno. Definitivno priporočam.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1889/70 Sokovnik z vijačnim nastavkom

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1889/70 Sokovnik z vijačnim nastavkom

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