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Izdelek ni več na voljo
Odličen sok takoj
Priprava soka še nikoli ni bila tako preprosta. V posebej velik kanal za polnjenje lahko dajete celo sadje in zelenjavo, zato predhodno rezanje ni potrebno. Z zmogljivim 650 W motorjem in edinstvenim mikro mrežastim filtrom boste iztisnili ves sok vse do zadnje kapljice.
650 W
2 l
Zelo velik kanal
Vse snemljive sestavne dele lahko pomivate v pomivalnem stroju.
2 l posoda za tropine in 1,25 l vrč za sok vam omogočata, da naenkrat iztisnete več soka.
Velik kanal za polnjenje sprejme cele sadeže in zelenjavo, zato rezanje in sekljanje ni potrebno.
4.3
od 5
17
Ocene
93%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Diana24
08/05/2019
România
Produs bun
Am testat multe combinatii de fructe/legume si rezultatul a fost foarte bun de fiecare data. Nu exista multe reziduri alimentare si sucul provenit din stoarcere contine pulpa.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Storcător de fructe HR1858/00
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Storcător de fructe HR1858/00
AnkaG
28/02/2015
Polska
Doskonała
Świetny sprzęt, prosty w obsłudze, części można myć w zmywarce. Praktyczny pojemnik na sok. Opcja używania całych owoców pozwala zaoszczędzić czas, jaki trzeba by było poświęcić na obranie, usunięcie gniazd nasiennych, pokrojenie itp. owoców i warzyw.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Pure Essentials Collection HR1858/90 Sokowirówka
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Pure Essentials Collection HR1858/90 Sokowirówka
szymaszek
07/07/2014
Polska
bardzo funkcjonalny i prosty w obsłudze
Bardzo łatwe w obsłudze urzadzenie, szybko sie ją czyści, no i można wkładać owoce bez obierania to duża zaleta. Mam ją od roku i działa bez zastrzeżeń. Skorzystałam z rady wkładania reklamówki do pojemnika na odpady :) świetna sprawa. Polecam
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Pure Essentials Collection HR1858/90 Sokowirówka
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Pure Essentials Collection HR1858/90 Sokowirówka