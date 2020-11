Odličen sok takoj

Priprava soka še nikoli ni bila tako preprosta. V posebej velik kanal za polnjenje lahko dajete celo sadje in zelenjavo, zato predhodno rezanje ni potrebno. Z zmogljivim 650 W motorjem in edinstvenim mikro mrežastim filtrom boste iztisnili ves sok vse do zadnje kapljice. Več o izdelku